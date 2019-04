Federico Danton y Pilar Nores heredarán pensión vitalicia de Alan García y recibirán 15,600 soles mensuales | VIDEO

Federico Danton es el hijo menor de Alan García y el que más llamó la atención durante el velorio y sepelio de su padre. El adolescente de 14 años le dedicó unas emotivas palabras al expresidente y delante del féretro del exlíder aprista firmó su inscripción al Apra ; además de ser el que no solo heredó la banda presidencial de su fallecido progenitor, sino también la pensión vitalicia de 15,600 soles que García recibía por haber sido mandatario en dos ocasiones.



Pero la totalidad de la pensión tendrá que dividirla con la viuda de Alan García, Pilar Nores, quien al momento de la muerte del exmandatario aún era su esposa.

Según la ley 26519, los expresidentes constitucionales de la República recibirán una pensión vitalicia de 15,600 soles mensuales y se precisa que en caso de fallecimiento, los favorecidos serán el cónyuge y los hijos menores de edad. Al fallecer Alan García, Pilar Nores y Federico Danton son los herederos de esa remuneración que deberán dividir en partes iguales.



En el caso de Federico Danton, la pensión que recibirá es de 7,800 soles mensuales pero solo hasta que cumpla la mayoría de edad.

En ese caso, Federico Danton tiene 14 años y si sumamos los meses de los próximos años (hasta que cumpla 18) y multiplicamos por la cantidad mensual que recibirá de pensión, el adolescente tendría en su cuenta bancaria alrededor de 374 mil soles.

ALAN GARCÍA DEJÓ CARTA

En el último día de velorio de Alan García , quien se quitó la vida de manera inesperada cuando un fiscal y un equipo policial llegaron a su casa de Miraflores para hacer efectiva una orden de prisión preliminar en su contra, su hija Luciana García compartió con los simpatizantes la última carta que dejó antes de suicidarse.



"Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticiasy circos. Por eso, le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver, como una muestra de desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse. Que dios al que voy con dignidad proteja a los de buen corazón y a los más humildes", finaliza la carta.