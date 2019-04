Federico Danton recibió las cenizas de Alan García y alzó la urna para que los militantes apristas se despidan

Después que el ex presidente Alan García fuera cremado en el Camposanto Mapfre de Huachipa, las urna donde se encuentran las cenizas del líder aprista fueron recibidos por su hijo menor, Federico Danton, quien también heredó la banda presidencial de su padre póstumamente.

Federico Danton recibió la urna, alzándola en brazos para que los militantes apristas que llegaron para expresar sus condolencias a la familia del ex presidente, lo despidieran.



El menor de los hijos de Alan García, quien tiene 14 años, firmó esta mañana la ficha de inscripción al partido aprista, luego de que su hermana Luciana leyera la carta que dejó el ex presidente donde asegura que deja su 'cadáver como muestra de desprecio a sus adversarios políticos'.



Los restos del ex presidente Alan García fueron cremados este viernes en el Camposanto Mapfre de Huachipa. El féretro salió de la Casa del Pueblo, sede central del Partido Aprista, después de las 10:30 am y realizó un recorrido por la plaza Dos de Mayo y la plaza San Martín, en el Centro del Lima.



El miércoles, el ex presidente Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza luego de que la policía acudiera a su hogar junto con el fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del equipo especial Lava Jato, para detenerlo de manera preliminar por el Caso Odebrecht.



Alan García fue el primer representante político del Partido Aprista en llegar a la presidencia de la República, cargo que ocupó en dos períodos: 1985-1990 y 2006-2011.