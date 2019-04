"Alan García hizo honor en su segundo período y es un héroe nacional", dijo Susana Higuchi 

La ex primera dama de la Nación, Susana Higuchi, calificó como "héroe nacional" a Alan García tras suicidarse de un balazo en la cabeza cuando agentes policiales ingresaron a su domicilio por tener una orden de detención preliminar de 10 días.



"(Alan García) ha sido un gran presidente, y en su segundo gobierno lo hizo bastante bien, y con eso aclaró las dudas que hubo en su primer gobierno, que fue de mucho dolor para todos los peruanos", dijo Susana Higuchi en entrevista con RPP.



Susana Higuchi sostuvo que Alan García "hizo honor en su segundo periodo", por lo que lo calificó como "héroe nacional".



Susana Higuchi indicó que Alan García en algún momento estuvo en su casa, considerándolo como "un gran amigo, un gran político, un buen padre de familia".



La ex primera dama de la Nación también aseguró que para ella nunca tuvo "cicatrices ni heridas" en torno a la figura de Alan García: "Yo he sido y sigo siendo apolítica, no me he registrado en ningún partido".



