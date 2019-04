Jaime Bayly: "Hubiera aconsejado a Alan García no te mates, resiste, enfrenta la suerte contrariada"

El periodista y conductor Jaime Bayly recordó y lamentó la muerte del ex presidente Alan García, quien se disparó en la cabeza en su habitación cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía debido a una orden del juez

Jaime Bayly dedicó su más reciente programa, en Mega, a Alan García, que se suicidó el 17 de abril, además de considerarlo como un "aliado".



"Va a estar dedicado a recordar a Alan García, la vida exagerada, desmesurada del dos veces presidente peruano Alan García (...) fue mi enemigo, nos reconciliamos lo primero que tengo que decir es que me dio mucha pena, me entristeció que su vida terminara de esa manera tan repentina y trágica. Dios se apiade de su alma y de eterno descanso", exclamó Jaime Bayly en su programa de Mega.



Jaime Bayly indicó que las pruebas "eran demoledoras" contra Alan García por Odebrecht, pero no se podía alegrar por su muerte: "Soy suficientemente feliz como para no desearles a mis enemigos tamañas desventuras".



"Alan García comprendió que su vida ya no era digna de ser vivida o que ser vivida malamente en un calabozo peruano era una indignidad que no quería permitirse a sí mismo", sostuvo Jaime Bayly, agregando que el ex presidente estaba "derrotado".



Jaime Bayly sostuvo que hubiera preferido que Alan García "no se matara, que enfrentara estoicamente a la justicia como enfrentó con gran resistencia, y no poca tenacidad, cuando tuvo que vivir exiliado durante la dictadura de Fujimori".



Asimismo, Jaime Bayly dijo que si Alan García le hubiera pedido un consejo, "yo le hubiera aconsejado lo que le dijo Fidel Catro a Hugo Chávez en 2002".



"Cuando estaba preso y nadie soñaba con que unas horas después recuperaría el poder (...) Fidel Castro le dijo a Chávez en ese entonces: 'no te mates, no cometas la bobería de matarte, no hagas lo que hizo Allende. Eres un hombre joven, la vida es larga, ya volverás al poder'", mencionó Jaime Bayly.



"Yo le hubiera aconsejado a Alan García no te mates, resiste, enfrenta la suerte contrariada, se comprende el miedo torero y sí en verdad eres inocente, enfrenta a los tribunales y lucha por tu inocencia. Y si te meten a la cárcel siendo inocente, entonces enfrenta la carcelería con la sabiduría ejemplar con la que enfrentó Mandela (...) Adelgaza el ego, lee, escribe tus memorias, pero no hagas caer el telón del gran teatro de la vida de esta manera". agregó Jaime Bayly sobre el ex mandatario.



Para Jaime Bayly, el primer gobierno de Alan García fue desastroso: "Si tuvo aciertos, no los recuerdo".



"Fue verdaderamente catastrófico, fue peor que malo y paupérrimo. Sin embargo, su segundo gobierno lo redimió", dijo Jaime Bayly sobre Alan García.



Jaime Bayly consideró que "de todos los políticos peruanos que he conocido, el más formidable y talentoso fue Alan García. No digo el más virtuoso, pero el animal político más formidable y talentoso fue Alan García".



Finalmente, Jaime Bayly pidió disculpas a Alan García por difundir en una columna cuando el líder aprista le dijo 'no seas coj*** la plata llega sola'.



"Me arrepiento de haber escrito esa columna y haber contando las cosas que, en privado, hablamos Alan y yo. Me parece que fue indelicado, que estuvo reñido con el honor y la caballerosidad. Me parece que yo traicioné la confianza que tuvo Alan en mí esa noche y a estas alturas le pido disculpas, no debí hacerlo. Estuvo mal. La frase lo persiguió como un fantasma el resto de su vida sobre todo cuando salpicó el escándalo de Odebrecht", concluyó Jaime Bayly.