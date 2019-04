Kenji Fujimori mandó corona a la Casa del Pueblo por muerte de Alan García, pero fue rechazado

El suspendido congresistaKenji Fujimori, con su agrupación política Cambio 21, envió una corona fúnebre a la Casa del Pueblo por la muerte de Alan García, quien se disparó en la cabeza cuando agentes policiales ingresaron a su domicilio por tener una orden de detención preliminar de 10 días.

Sin embargo, esta corona de flores fue rechazado por los integrantes del APRA que se encontraban en la Casa del Pueblo, por lo que el joven que la llevaba tuvo que retirarse, aunque la dejó en los exteriores.



Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, Kenji Fujimori lamentó la muerte de Alan García.



"Siento un profundo dolor por el fallecimiento del ex presidente Alan García, mis condolencias para su familia, seres queridos y militancia", escribió Kenji Fujimori.



Alan García murió la mañana del miércoles debido a la gravedad de la herida de bala en la cabeza que se autoinfligió en su vivienda. Él era investigado por el caso Lava Jato.



El Poder Judicial había ordenado la detención preliminar del ex mandatario Alan García, así como la del ex secretario general de Presidencia, Luis Nava; el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, y sus hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).