Trasladan a Luis Nava al Rebagliati tras sufrir descompensación 

Luis Nava Guibert , exministro y exsecretario de Presidencia del segundo gobierno de Alan García , fue trasladado por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desde el penal Castro Castro hasta un hospital, horas después que exigiera a través de medios de comunicación que había sufrido una descompensación esta madrugada.

Según informó Canal N, una camioneta del INPE trasladó al interno desde centro penitenciario hasta el Hospital Edgardo Rebagliati, en Lince, aproximadamente a las 11:30 a.m.

En una llamada telefónica a RPP esta mañana, Luis Nava detalló que había sufrido una descompensación y “descargas eléctricas” que atribuyó a su marcapasos, todo esta madrugada y en reiteradas ocasiones, por lo que fue atendido en el tópico del penal.

“(Me dijeron) que me evacuarán a las 8 p.m. y me vino nuevamente una descarga eléctrica a las 5:30 a.m. y a las 6 a.m. y hasta ahora no me quieren evacuar para que me vea un cardiólogo. O mi marcapasos se ha descalibrado o mi arritmia ha empeorado”, denunció a las 7 a.m. de hoy.

En respuesta a esto, el jefe del INPE, César Cárdenas, aseguró que no se había trasladado a Nava Guibert porque la evaluación médica había establecido que podía ser atendido en el penal, pero que lo mantendrían bajo observación. Asimismo, aseguró que tomarán medidas por la llamada telefónica que hizo el exministro, algo que está prohibido, aunque esto no afectará el eventual cambio de régimen de prisión preventiva por el de arresto domiciliario dictado por el Poder Judicial.

“Las decisiones de su proceso judicial son independientes de las medidas penitenciales que nosotros tomemos”, afirmó Cárdenas en diálogo con Canal N luego de la llamada de Luis Nava a la radio local.

“Estamos tomando las medidas, lamentamos que estas circunstancias, en donde el Ministerio Público y el Poder Judicial han pedido un tratamiento distinto hasta que se ejecute la decisión de arresto domiciliario, haya aprovechado esta circunstancia para hacer uso del teléfono", añadió el funcionario.