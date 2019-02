Exdirectivo de Odebrecht declaró que contrato por la conferencia que brindó Alan García en Brasil fue ficticio

La famosa conferencia que el expresidente Alan García brindó ante la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo en Brasil, no fue nada más que un montaje para justificar el pago de 100 mil dólares al líder aprista, según lo indicó el ex generador de la Caja 2 de Odebrecht, Marcos de Queiroz Grillo al equipo Lava Jato, informó Perú 21.



La fuente a la que tuvo acceso Perú 21, manifestó que "se hizo todo un montaje jurídico para justificar ese pago (a Alan García). Se trató de una operación estructurada".



Añadió que el exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, le pidió al propio Queiroz Grillo realizar una operación de contrato fictivio para que el pago a Alan García pareciera formal y que no salió de la constructora.

Perú 21 añadió que el contrato se hizo en el estudio Spínola, el que habría sido creado para montar contratos ficticios. Por ello no se descarta que la alta suma de dinero con la que se pagó a Alan García haya salido de la llamada 'Caja de sobornos' (Departamento de la División de Operaciones Estructuradas).



Ante esta declaración, el procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, manifestó que dicha versión confirmaría la tesis de la fiscalía. "No puedo revelar detalles, pero es evidente que se trata de un contrato simulado", dijo a Canal N.

En tanto, el jefe del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, se mostró conforme y destacó que todas las preguntas formuladas por el fiscal José Domingo Pérz fueron respondidas con mucho detalle.



Por el contrario, el abogado del expresidente Alan García, Erasmo Reyno afirmó que 'ha quedado confirmado que el pago por la conferencia no está vinculado a ningún pago de coima sobre la gestión de García como presidente de la República'.