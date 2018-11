Alan García: Martín Vizcarra descarta persecución política tras pedido de asilo de expresidente a embajada de Uruguay

El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre el sorpresivo pedido de asilo político solicitado por el ex mandatario Alan García tras la orden de impedimento de salida del país por 18 meses en su contra y afirmó que en el Perú "no existe la persecución política". Vizcarra le respondió así al exlíder aprista, que se quiere acoger a esta terminación para poder permanecer en ese país y no ser juzgado por los supuestos pagos ilícitos que le habría hecho Odebrecht.

"No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales", escribió en su cuenta de Twitter el presidente Martín Vizcarra.

Hace aproximadamente una hora la cancillería informó que Alan García ingresó anoche a la residencia del el embajador de Uruguay y solicitó asilo político.

"El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay", informó dicha entidad mediante un comunicado.

La solicitud, como indica la citada convención, deberá ser evaluada por el gobierno uruguayo. El Perú, por su parte, tendrá que presentar información a las autoridades uruguayas de acuerdo al artículo IX de la Convención sobre Asilo.