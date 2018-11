En una accidentada entrevista entre el parlamentario aprista Mauricio Mulder y Josefina Towsend, por el pedido de asilo político de Alan García a Uruguay, el congresista perdió los papeles cuando la periodista de RPP lo puso en su sitio al intentar comparar la situación del expresidente con la de Víctor Raúl Haya de la Torre.

"Víctor Raúl Haya de la Torre murió pobre en cama y casa prestada", dijo Josefina Towsend cuando Mauricio Mulder quiso comparar la situación de Alan García con el fundador del APRA.

Ante esto, Mauricio Mulder perdió los papeles y respondió: "No me venga usted a tratar de polemizar conmigo. Yo no los comparo, yo comparo los hechos".

Sin embargo, Josefina Towsend indicó que Víctor Raúl Haya de la Torre "murió pobre y era honesto".

Luego, Mauricio Mulder volvió a perder los papeles y le recordó a Josefina Towsend que "su padre también vivió en exilio porque le decían de todo".

"Exilio por cuestiones ideológicas, por ideas, no por acusaciones de corrupción. No sé en qué nos pueda ayudar eso en el debate", contestó Josefina Townsend.

Josefina Towsend también le recordó a Mauricio Mulder que Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia se quedaron a afrontar la justicia, a diferencia de lo que pretende Alan García.

Mauricio Mulder al quedarse sin respuestas, decidió cortar la línea telefónica con la periodista de RPP.

Antes que Mauricio Mulder perdiera los papeles ante Josefina Towsend, el parlamentario indicó que el APRA le recomendó el asilo a Alan García para "resguardar su vida".