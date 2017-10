Alan García, Mauricio Mulder, Tamar Arimborgo y más en 'Pepitas'

El ‘moradito’ Julio Guzmán dice que los fujimoristas y los apristas quieren ganar ‘en mesa’. Mauricio Mulder afirma que es un ‘llorón por las puras’.



Alan García afirma que la prensa lo llama ‘AGP’ y por eso no serían sus iniciales las de ‘AG’, que aparecen en las agendas de Marcelo Odebrecht. Huumm...



Nos pasan la voz que en cada bancada del Congreso se están formando grupitos de WhatsApp como ‘El tractor’ de los fujimoristas. Ahí el raje es bravo....



Mauricio Mulder contó que Gino Costa fue compañero de promoción de la universidad. Y le mandó un dardo: “Tú has sido izquierdista toda tu vida y ahora apareces en el partido de PPK”. Huuummm...



Pedro Cateriano difundió un comunicado donde varios exministros piden que Ollanta afronte su proceso en libertad. También lo suscriben Ana Jara, Juan Jiménez y Daniel Urresti. Ayayay...



Marisa Glave e Indira Huilca fueron criticadas por difundir el hashtag #PerúPaísDeVioladores, que se volvió en Twitter. Quéee...



La fujimorista Tamar Arimborgo afirmó que el mensaje de las izquierdistas es indignante y denigra al Perú, pues no se puede generalizar. Pidió que Glave y Huilca respondan ante la Comisión de Ética. Ayayay...



Alejandro Toledo reenvía un mensaje de su abogado Heriberto Benítez en Twitter: “Si no hay pedido de arresto provisorio a USA, tampoco debe existir arbitraria prisión preventiva en Perú”. Huuummm...