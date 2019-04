Miguel Atala confesó que fue testaferro de Alan García y que recibió 1.3 millones de dólares de Odebrecht

Miguel Atala echó a Alan García. Según informó IDL Reporteros, el ex vicepresidente de Petroperú confesó ante la Fiscalía que fue testaferro del expresidente para recibir 1.4 millones de dólares de Odebrecht.

Este martes, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena viene evaluando el pedido de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva contra Luis Nava, ex secretario de Alan García, Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de Petroperú en el último régimen aprista, Enrique Cornejo y otros involucrados por el presunto delito de lavado de activos en el escándalo de coimas y sobornos de Odebrecht.

Alan García iba ser detenido para cumplir 10 días de prisión preliminar pero decidió suicidarse antes de afrontar a la justicia. Tras su muerte, varios de sus allegados vienen siendo investigados y el primero en cantar fue Miguel Atala.

Por primera vez en la historia del caso #LavaJato en el Perú, uno de los principales involucrados delata al expresidente Alan García. Miguel Atala confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro de García para recibir US$ 1.3 millones de Odebrecht. https://t.co/4AT0sDGkgYpic.twitter.com/zER2UB6Lxw — IDL-Reporteros (@IDL_R) 30 de abril de 2019

Según IDL Reporteros, el pasado 26 de abril, nueve días después de su detención, Miguel Atala confesó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que fue testaferro de Alan García para que el expresidente reciba la suma de un millón 300 mil dólares de Odebrecht, por medio de la Banca Privada de Andorra.

En su confesión, el ex videpresidente de Petroperú dijo que a fines del 2007 tuvo una reunión 'social-empresarial' con Luis Nava, el secretario de Palacio de Gobierno, donde este le propuso si podía ser apoderado de una empresa offshore en Andorra, informó IDL. Atala aceptó luego de que Nava le asegurara que el dinero era legal y que las empresas que le depositarían una cantidad no especificada no tenían que ver con el Estado.

Luego de esa reunión, Miguel Atala reveló que fue visitado por Jorge Barata, quien habría sido enviado por Luis Nava. "Me dijo que se tenía que abrir una cuenta en un banco y que se tenía que hacer un depósito inicial a la cuenta de dicho banco, ese monto inicial fue de diez mil dólares", dijo según IDL.

Según la confesión de Atala, todo ocurrió sin contratiempos hasta setiembre del 2008, cuando fue a Sao Paulo en una misión de empresarios donde también estaba Alan García, y se topó con Luis Nava, quien le informó que la cuenta offshore que había creado era en realidad del expresidente.

“Hasta ese momento yo sabía que en dicha cuenta existía a esa fecha un monto aproximado de 1 millón 312 mil dólares americanos, y también ya conocía qué empresas habían realizado dicho depósito", dijo Miguel Atala según IDL.