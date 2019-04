Militante aprista casi se quiebra en vivo al recordar la muerte de Alan García | VIDEO

Alfonso Salcedo, experto en publicidad política y militante aprista, se quebró cuando le consultaron sobre la muerte de Alan García, quien se disparó en la cabeza cuando agentes policiales ingresaron a su domicilio por tener una orden de detención preliminar de 10 días.



Alfonso Salcedo, quien en 2011 creó para el APRA el spot electoral 'Tócame que soy realidad', indicó que enterarse de la muerte de Alan García fue "sumamente doloroso".



"Después de casi 70 años de militancia, sin tregua sin pausa, este día es sumamente trágico (...) me siento conmovido, pero aquí estoy", dijo Salcedo, casi quebrándose al recordar a Alan García.



Alfonso Salcedo sostuvo que la muerte de Alan García debe ser "un punto de quiebre" para el "relacionamiento del APRA"con el Perú.



Alan García murió la mañana del miércoles debido a la gravedad de la herida de bala en la cabeza que se autoinfligió en su vivienda: era investigado por el caso Lava Jato.



El Poder Judicial había ordenado la detención preliminar del ex mandatario Alan García, así como la del ex secretario general de Presidencia, Luis Nava; el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, y sus hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).