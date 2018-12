Alan García no pedirá asilo a otras embajadas, afirma su abogado | FOTOS El gobierno de Uruguay anunció hoy el rechazo al pedido de asilo de Alan García. Abogado del ex presidente aseguró que no volverán a recurrir a la medida.

- / - El ex presidente Alan García permanece dentro de la residencia del embajador de Uruguay a la espera de la decisión de Uruguay. (Fotos: Agencia Andina/Agencias) - / - El ex presidente Alan García salió esta mañana de la residencia del embajador de Uruguay luego que rechazaran su pedido de asilo. (Foto: GEC) - / - El ex presidente Alan García permanece en la residencia del embajador de Uruguay desde el sábado 17 de noviembre. (FOTO: USI) - / - Alan García solicitó asilo diplomático a la embajada de Uruguay el pasado 17 de noviembre. (Foto: Agencia Andina) - / - El ex presidente Alan García permanece dentro de la residencia del embajador de Uruguay a la espera de la decisión de Uruguay. (Foto: Agencia Andina) - / - Alan García solicitó asilo ante la embajada de Uruguay en Perú. (Foto: El Comercio)