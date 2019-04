Ollanta Humala fue al velorio de Alan García, pero apristas le gritaron "¡fuera!" y le pidieron que se retire

Con gritos de "¡fuera!", los simpatizantes apristas botaron aOllanta Humala, quien llegó al velorio de Alan García en la Casa del Pueblo. Posteriormente, tras un conversación del ex mandatario con la cúpula aprista, se le pidió al líder del Partido Nacionalista Peruano que se retire, ya que no se podía controlar la situación.



El congresista Javier Velásquez Quesquén fue consultado sobre este tema, indicando que Ollanta Humala había conversado con la cúpula aprista, así como con miembros de la familia para poder asistir al velorio de Alan García.



Sin embargo, después de ver la reacción de los simpatizantes apristas en la Casa del Pueblo se le pidió a Ollanta Humala que era mejor que se retire, pues podría ser agredido.



En un video se aprecia cómo Ollanta Humala llegó a la Casa del Pueblo en una camioneta, siendo recibido por el congresista Mauricio Mulder, pero minutos después, el ex presidente y rival de Alan García en las Elecciones de 2006, fue invitado a retirarse ante la insistencia de la militancia aprista que comenzó a gritar "¡fuera!" y "¡Alan dignidad!".



Alan García decidió quitarse la vida cuando un fiscal y un equipo policial se apersonó a su casa de Miraflores para hacer efectiva la detención preliminar de 10 días en su contra por el caso Odebrecht, ordenada por José Domingo Pérez.



Tras su trágico deceso, cientos de seguidores apristas llegaron hasta la Casa del Pueblo, ubicada en la avenida Alfonso Ugarte, en Breña, para darle el último adiós y ofrecerle las condolencias a sus familiares.

Así fue el accidentado ingreso de Ollanta Humala al velorio de Alan García. (Video: Canal N)