La pelea del abogado y secretario de Alan García con los fiscales en la casa del ex presidente

Después de la muerte de Alan García, quien se disparó en la cabeza cuando agentes policiales ingresaron a su domicilio por tener una orden de detención preliminar de 10 días, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato junto con los miembros de la Policía de Inteligencia, el abogado Erasmo Reyna, y el secretario del ex presidente, Ricardo Pinedo, se pelearon en la vivienda del líder aprista.



El abogado de Alan García y el fiscal Henry Amenábar comenzaron a discutir porque el letrado quería impedir que se continué con el allanamiento porque el ex mandatario había fallecido.



"Estamos en el público conocimiento que el ex presidente ha fallecido en una circunstancia que tendrá que investigarse. han venido fiscales de criminalística, homicidios, ha venido el fiscal que está arriba y es lo que corresponde. Estamos en el escenario de un crimen", indicó Erasmo Reyna, abogado de Alan García.



Sin embargo, el fiscal lo corrigió, indicando que "el homicidio no se está siguiendo acá".



Luego, esto llegó a mayores, pues Reyna y Pinedo comenzaron a gritar: "Ustedes lo han matado", pidiendo que se vayan de la casa mientras hay algunos jalones con los representantes del Ministerio Público en la casa de Alan García.