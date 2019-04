Rafael Vela negó que Jorge Barata haya exculpado a Alan García del caso Odebrecht

Tras las declaraciones del congresista Jorge del Castillo, quien dijo que Alan García es "inocente" y del abogado del ex presidente mencionando que el ex líder aprista jamás le solicitó dinero a Jorge Barata ni Odebrecht, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, dijo que en ningún momento el ex representante de la empresa brasileña exculpó al ex mandatario en el interrogatorio al que fue sometido la mañana del martes en Curitiba.

"Eso no es verdad, son versiones políticas ajenas a la parte técnica. Nosotros hemos sido bastante claros en lo que es nuestra manifestación pública de lo que podemos revelar, que ha sido contributiva a esclarecer las hipótesis de investigación que viene formulando el Ministerio Público", dijo Rafael Vela sobre las insinuaciones de los integrantes del APRA.



Rafale Vela ratificó que el interrogatorio a Jorge Barata solo fue para conocer sobre el "financiamiento de la campaña de Alan García en 2006, nada más".



A las declaraciones de Jorge del Castillo para señalar que Alan García fue exculpado por Jorge Barata, se unió la voz del aprista Mauricio Mulder



"Podemos decir de manera categórica que el señor Barata ha afirmado que nunca Alan García le solicitó dinero alguno”, dijo Mauricio Mulder.



Jorge Barata dio su testimonio ante los fiscales peruanos por el escándalo de coimas y sobornos de Odebrecht, donde estuvo vinculado el fallecido ex presidente Alan García, quien la semana pasada se suicidó antes de que hicieran efectiva la prisión preliminar dictada en su contra.