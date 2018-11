El expresidente Alan García tuvo fuertes palabras contra IDL-Reporteros por revelar que los fondos para pagar (US$100 mil) al líder aprista por una conferencia que brindó en el 2012 habrían salido de la caja 2 de Odebrecht, de acuerdo al reportaje que publicaron en su página web.



Según Alan García, no encontraron pruebas en su contra porque no recibió coimas de Odebrecht para luego mandarse con una frase que hasta el momento se ha convertido en viral.



"Toda la vida IDL se desespera en decir que no me encuentran nada, pero ellos siempre mencionan que queda cierto resquicio. (...) Sale una declaración descolgado, que dice el señor (Carlos) Nostre que (Jorge) Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones y ya dicen... debe ser de Alan García, demuéstrenlo pues, imbéciles", expresó el exmandatario.



Cuando Alan García fue consultado a quiénes llamaba "imbeciles", el expresidente dijo que se refería a "los malvados que se pasan la vida que cualquier cosa que pudiera haber tiene que ser él".



Alan García declara ante la prensa e insulta a IDL-Reporteros.

Alan García contó que sí ofreció una conferencia a la empresa Federación Industrial de Sao Paulo, de Brasil, aunque sostuvo que también lo hizo en otros 34 países diferentes, pues la compañía tiene 150 mil empresas



"Soy consciente de que muchos no creen (en mí) porque los canales siguen diciendo que Alan García tiene que ser corrupto", agregó el exmandatario.



"Desde que salí del gobierno estoy en el Perú, he afrontado 49 citaciones fiscales. (...) Yo sé que andarán preparando y pensando, pero siempre he estado a disposición", agregó Alan García.



Por ahora, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial una orden de impedimento de salida del país contra el ex presidente Alan García, quien es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada.