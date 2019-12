Un colaborador eficaz aseguró que el fallecido expresidente Alan García le entregó U$S25 mil al fiscal provincial Mario Gonzáles Díaz, a cambio de archivar la investigación en su contra por la matanza de 133 reos del penal El Frontón, ocurrida en 1986.

Según informó IDL-Reporteros, el C.E.-2017-007-4 detalló que Genaro Vélez, entonces defensor de Alan García, logró organizar una reunión con el fiscal en su casa, a la que concurrió el líder aprista junto a su entonces asesor y socio, Luis Nava Guibert.

Cuenta el colaborador que el fiscal Mario Gonzáles Díaz ofreció archivar el caso, pero añadió que tenía miedo a las consecuencias y que si, como temía, lo echaban de la Fiscalía, ellos, sus tres interlocutores, debían "ayudarlo".

El colaborador relata que Alan García fue a “un apartado”, sacó 25 mil dólares que previsoramente llevaba en el bolsillo y se los dio a Genaro Vélez para que este a su vez se los entregara a Mario Gonzáles.

La entrega del dinero al fiscal se dio con conocimiento, según dice el colaborador eficaz, tanto de Alan García como de Luis Nava. Pese a ello, el fiscal Gonzáles dijo que, pese a todo, temía por ‘su futuro’ luego del archivamiento del caso.

De acuerdo con el relato del colaborador, Alan García le dijo que no se preocupara y le garantizó que lo iba a ayudar. Así, el 30 de noviembre de 2004, el fiscal Mario Gonzáles Díaz archivó la investigación contra el exmandatario por los presuntos delitos de homicidio calificado, contra la seguridad pública y contra la administración pública.

Poco después, según la versión del colaborador eficaz, Gonzáles Díaz empezó a trabajar en una entidad estatal, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), gracias a la ayuda que recibió en reciprocidad a la que brindó a Alan García al archivar el caso El Frontón.

"A mí me queda súper claro que antes de que emita su disposición, sabíamos que [Mario Gonzáles] no iba a denunciar a García. Así de contundente era el asunto. […] él lo había expresado con todas sus palabras. […] me dijo más de una vez que él tenía una disposición de no denunciar y no involucrar a García", dijo Carlos Rivera, abogado de IDL.

“Eso es totalmente falso. Yo me abstengo de contestar”, dijo por su parte Genaro Vélez a IDL-Reporteros. En tanto, Raúl Noblecilla, abogado de Luis Nava, indicó que su patrocinado no estaba en condiciones de responder.

El caso

Cabe indicar que el Ministerio Público acusa a 35 exmarinos por la matanza de 133 reos en el Penal El Frontón, perpetrada el 19 de junio de 1986. Ellos son responsabilizados de participar en las operaciones para controlar un motín iniciado por presos por cargos de terrorismo.

Entre los denunciados se encuentran Carlos Tello Aliaga, César Patrón Baldwin, Luis Román Rodríguez, Eladio Ching Benavides, Pedro Talledo Torres, José Bryson de la Barrera, Juan Ágreda Huamán, Edgard Villanueva Paiva, Jorge Curzo Ramírez, Augusto Ramos Toledo, Julio Morales Palacios, Cilas Sanabria Panayo, y otros.

En abril de 2017 el Tribunal Constitucional (TC) corrigió, mediante un auto de subsanación de error material, una sentencia del 2013, quitando la declaración que señalaba que los hechos de El Frontón no constituían un crimen de lesa humanidad.