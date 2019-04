Sol Carreño envió condolencias por la muerte de Alan García y Roxanne Cheesman respondió: "No las queremos".

La periodista Sol Carreño lamentó en su cuenta de Twitter la muerte de Alan García, tras dispararse en la cabeza cuando agentes policiales ingresaron a su domicilio por tener una orden de detención preliminar de 10 días. Sin embargo, Roxanne Cheesman, madre del último hijo del ex presidente le respondió, y no de muy buena manera.



"Mis condolencias a los hijos y seres queridos del ex presidente Alan García. Es un momento muy difícil para ellos y lamento que tengan que pasar por esto", escribió Sol Carreño.



Minutos después, Roxanne Cheesman respondió: "Tú no Sol Carreño, guárdate tus condolencias. No las queremos".



Similar a Roxanne Cheesman, contestó el ex congresista Luis Gonzales Posada: "Mejor usted no ponga nada, por Dios".



Alan García falleció la mañana del miércoles debido a la gravedad de la herida de bala en la cabeza que se autoinfligió en su vivienda: era investigado por el caso Lava Jato.



El Poder Judicial había ordenado la detención preliminar del ex mandatario Alan García, así como la del ex secretario general de Presidencia, Luis Nava; el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, y sus hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).

