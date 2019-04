Así fue la última clase de Alan García un día antes que se suicidara en su casa

Alan García se suicidó un miércoles 17 de abril de 2019 cuando los agentes policiales llegaron hasta su domicilio luego que el Poder Judicial ordenara una detención preliminar por diez días por el caso Odebrecht. Un día antes, el martes 16, el ex líder del APRA había dictado clases a sus 37 alumnos de la maestría en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres (USMP).

En entrevista con Correo, dos alumnos-que no fueron identificados porque querían mantener el anonimato-contaron cómo fue la última clase de Alan García.



"Yo sabía que Alan (García) era el director del Instituto (de Gobierno y Gestión Pública-IGGP de la Universidad de San Martín de Porres), pero fue una sorpresa saber que él sería mi profesor. Fue una sorpresa agradable y asumo que también lo fue para mis compañeros", comentó una alumna al citado diario.



Alan García dictaría el curso de Teoría del Cambio Político los martes. Correo sostuvo que los estudiantes "no pocos son apristas o simpatizantes partidarios".



Otro estudiante indicó que nadie le preguntó sobre sus asuntos judiciales a Alan García: "No habló para nada de política peruana, nada sobre la coyuntura".



Según contaron los alumnos, Alan García regaló a la clase un pequeño libro de su autoría: Para comprender el siglo XX y comenzar al siglo de la juventud, que publicó en 2004.



Los estudiantes de la maestría dijeron que en su última clase, Alan García se demoró un poco porque tuvo una entrevista con RPP, pero uno de ellos consideró que su suicidio ya lo tenía planeado porque lo vio "tan calmado".



Cuando culminó su última clase, Alan García se despidió de sus alumnos con unas sentidas palabras, según rememoran los estudiantes de la maestría.



"Bueno, queridos estudiantes, hemos terminado hoy día. No sé cuándo nos volveremos a ver. Parece que quieren detenerme, mil disculpas por eso. Si ocurre, designarán a otro profesor. Nos volveremos a ver... Claro, si es que no me sucede nada", sostuvo Alan García.



Los alumnos contaron que el martes 23, cuando volvieron a clases y tras el suicidio del ex mandatario, nadie faltó. "Todos estábamos impactados. Alguien se percató de que el dibujo de Alan (García) en la pizarra, de hace una semana, estaba allí. No lo habían borrado. Tomé fotos. Algunos hicieron selfies", dijeron a Correo.



También sostuvieron que cuando la prensa quiso entrevistarlos sobre el suicidio de Alan García, se negaron rotundamente a dar declaraciones.