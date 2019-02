Alberto de Belaunde propuso que no sea obligatorio el uso de la falda en los colegios

Alberto de Belaunde, congresista de la Bancada Liberal, envió una solicitud al ministro de Educación Daniel Alfaro Paredes para que se revisen las disposiciones que regulan la vestimenta escolar, a fin de que las alumnas deciden libremente si visten falda o pantalón como parte del uniforme escolar.

Alberto de Belaunde explicó en el documento que su propuesta se basa en un estudio realizado por la ONG Save The Children Perú aplicado en escolares del distrito de Amarilis en la región Huánuco.



Según las conclusiones del estudio, las escolares del distrito de Amarilis en la región Huánuco indicaron que usaban la falda escolar por obligación y que se sentían expuestas a condiciones de desigualdad en relación a sus compañeros del sexo opuesto.



"Las escolares también señalaron que su uso les limitaba la realización de ciertas actividades y generaba que se sientan expuestas y en condiciones de desigualdad, con respecto a sus compañeros varones. Incluso, más del 50% de alumnas encuestadas indicaron que su uso les restringía su derecho a la igualdad y a la no discriminación", indica la solicitud enviada por Alberto de Belaunde.



El parlamentario solicitó que se haga una consulta interna para que el empleo de la falda sea de libre elección y no un deber en las alumnas.