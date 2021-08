El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu manifestó que el expresidente Alberto Fujimori goza de privilegios absolutos en su centro de reclusión, pese a ser un condenado por graves delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

“He visitado el lugar de reclusión de Fujimori, porque me tocó ser abogado de las víctimas de esterilizaciones forzadas y pude ser testigo de primer mano de las condiciones carcelarias del expresidente, que precisamente no son condiciones carcelarias, sino privilegios absolutos para un sujeto que está condenado por gravísimos delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos”, dijo.

Arbizu, quien concedió una entrevista a Ideeleradio, señaló que se necesita hacer una revisión de las condiciones carcelarias del exmandatario. Precisó que a Fujimori no le corresponde recibir algún trato especial.

“Yo diría hay una diferencia en favor de Fujimori respecto a otras personas que no están presas, pero viven en situaciones de mucha más precariedad. Hay que hacer revisiones del lugar y de las condiciones carcelarias… Ninguna persona, por más que sea un expresidente debe recibir algún tipo de situación especial dentro de un régimen carcelario y no creo que este sea el caso de Fujimori, porque y allí no hay una prisión o un castigo”, acotó.

Como se sabe, Fujimori está recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate Vitarte, en la que cumple una condena de 25 años por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

SOBRE MONTESINOS

En otro momento, el exprocurador anticorrupción se refirió al traslado de Vladimir Montesinos de la Base Naval del Callao al Penal Ancón II: “Eso debió darse hace mucho tiempo”.

Arbizu agregó lo siguiente: “No era posible y no lo digo a la luz de lo ocurrido con Montesinos sobre la revelación de los privilegios que este recibía, sino de la propia estructura del sistema penitenciario en el Perú. No puede ser que hasta el día de hoy y por tanto tiempo esta Base Naval haya seguido funcionando para albergar a presos de alta peligrosidad”.

En ese sentido, dijo que es absolutamente saludable la decisión adoptada por el gobierno respecto a este caso en particular.

Finalmente, Arbizu reveló que hay pedidos expresos de la Marina de Guerra del Perú que datan desde el año 2019 para cerrar el centro penitenciario que hay en la Base Naval del Callao.