Alberto Fujimori: Pedirán impedimento de salida del país para ex presidente [VIDEO]

Tras el fallo judicial que no excluye al expresidente Alberto Fujimori del caso Pativilca, la Fiscalía pedirá que se le fije impedimento de salida del país en el juicio que se le iniciará en los próximos días.



Este requerimiento lo hará el fiscal Luis Landa, quien ha pedido 25 años de prisión contra Fujimori.



De otro lado, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que es probable que el exmandatario afronte el proceso en libertad, ya que aún no existe en su contra una medida restrintiva.

Por su parte, la abogada de las víctimas, Gloria Cano, pidió al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, renuncie a su cargo. “La Sala Penal Nacional le ha dicho: oiga señor presidente (a Pedro Pablo) su asesor lo asesoró mal, su asesor que era ministro de Justicia, que ha sido —incluso— presidente del Poder Judicial no lo ha sabido orientar en este asunto”, sostuvo Cano.



Juan Sheput: “Ha nacido la bancada de Alberto Fujimori, tras renuncia de Kenji y su bloque”