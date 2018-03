Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, Clayton Galván y más personajes de la política peruana en 'Pepitas'

DE ALTA

Tras unos días internado en la clínica ‘Centenario’, el indultado Alberto Fujimori fue dado de alta. Agradeció al personal médico por su atención y a sus amigos por la preocupación. No me diga…



‘MAESTRO’

Para Juan Pari, la respuesta que dio Keiko Fujimori, después de que Jorge Barata echó a todos, demuestra que ‘Alan García es un buen maestro’. Ayayay…



LO ACUSA

Milagros Salazar acusó a Kenji Fujimori de tener ‘doble moral’, ya que chanca a Fuerza Popular y apoya a PPK pese a que este ‘ha hecho uso y abuso de la puerta giratoria’…



LENTITUD

Como ‘un fiscal extraordinariamente lento’ calificó el periodista Gustavo Gorriti a Hamilton Castro. De pasadita, dijo que es ‘propenso a una secretividad totalmente inútil’. Uyuyuy…



‘PODRÍA SER’

Clayton ‘Ojo de halcón’ Galván, uno de los ‘Avengers’, afirma que ‘existe un organismo internacional’ que quiere desestabilizar el país. Dizque prefiere no señalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ‘podría ser’. Adivina adivinador...