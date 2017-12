Alberto Fujimori: ¿Se busca convencer a Nuevo Perú para dar indulto? [VIDEO y FOTOS]

Marisa Glave, parlamentaria por Nuevo Perú, se manifestó por el rumor de indulto para el expresidente Alberto Fujimori por parte del Gobierno de turno. Como se recuerda, le patriarca de los Fujimori se encuentra internado en la Clínica Centenario.



Salud. Alberto Fujimori fue llevado a una clínica local por presentar un cuadro de taquicardia tras enterarse de lo vivido por Kenji Fujimori esta semana en el Congreso en la asamblea de vacancia presidencial.



Por su parte, Marisa Glave fue tajante y manifestó a Canal N que no cree que Alberto Fujimori este mal de salud y todo es parte de una obra de teatro. "Yo no me creo que el expresidente esté mal, esta es una obra de teatro desde hace mucho tiempo, es algo que trabaja Kenji Fujimori con su padre...es una estrategia que han generado por la relación que tienen con asesoría legal de sus médicos", manifestó Marisa Glave.



"El indulto no se puede hacer bajo la mesa con pacto y negociación, sino con transparencia. Si se diera un indulto en este momento es porque fue negociado o pactado", indicó Marisa Glave en su cuenta personal de Twitter.



¿Se viene el indulto?



"Fuentes de primera mano confirman que Alberto Fujimori está a punto de ser indultado.(1/2)", fue el mensaje que publicó el día de hoy la revista Caretas en su cuenta oficial de Twitter. La información rebotó en todos los medios del país y todos se mantienen alerta si que Alberto Fujimori es liberado por PPK este 24 de diciembre.



Caretas continuó remeciendo el acontecer político peruano con un segundo mensaje en Twitter. "Un sector del gabinete considera que se deben establecer las condiciones políticas para tomar la medida (indulto a Fujimori), particularmente con Nuevo Perú. (2/2)".