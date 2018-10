Alberto Fujimori a Martín Vizcarra: "Por favor no me maten, si regreso a prisión, mi corazón no lo soportará"

El expresidente Alberto Fujimori se pronunció tras ser detenido en la Clínica Centenario de Pueblo Libre. Por medio de un video, el líder del clan Fujimori envió un mensaje a Martín Vizcarra y a los miembros del Poder Judicial.

"Quiero pedirles a los políticos: no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistirlo. Quiero pedirle al presidente y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa, por favor no me maten", dijo Alberto Fujimori desde la Clínica Centenario.

"Si regreso a prisión mi corazón no lo va soportar, esta demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte", agregó el expresidente Alberto Fujimori, quien sufrió la anulación del indulto humanitario que lo regresará a prisión.

Alberto Fujimori desde la clínica

La mañana del último viernes el Poder Judicial anunció la anulación del indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori, el mismo que fue aprobado por PPK en diciembre del año pasado, justo para fechas de Navidad.

Asimismo, el Poder Judicial anunció que ya se ha emitido la orden de captura del expresidente Alberto Fujimori, por lo que tendrá que regresar a prisión por los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

Tras el anuncio, la polémica Keiko Fujimori se pronunció ante la prensa y aseguró que todo se trata de una persecución de sus enemigos políticos. Otros integrantes de la bancada fujimorista, también expresaron su indignación por la medida tomada por el Poder Judicial.