Alberto Fujimori: Parlamento Europeo da con palo a PPK por indulto y hasta le envió carta abierta

Las críticas al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por otorgar el indulto humanitario a Alberto Fujimori no paran en nuestro país ni en el extranjero. Esta vez el Parlamento Europeo le envió una carta rechazando profundamente su decisión, pues entra conflicto con los estándares legales y sabotea las investigaciones criminales por las que fue sentenciado.



A través de su cuenta de Twitter, la C oordinadora Nacional de Derechos Humanos dio a conocer ayer este documento y fue retuiteado por cientos de usuarios. “Señor presidente, nosotros, diputados y diputadas del Parlamento Europeo estamos consternados por su reciente decisión de conceder el indulto a Alberto Fujimori, quien fue condenado por las más graves violaciones de los derechos humanos”, se lee al inicio de la misiva.



También dio a conocer la sentencia que recibió en el 2009 por graves violaciones de los derechos humanos por los asesinatos cometidos en Barrios Altos y La Cantuta. Agregó que se ha reconocido en múltiples ocasiones el perdón humanitario, pero no puede aplicarse en su caso por las graves acusaciones.



“Su decisión de conceder el indulto a Alberto Fujimori no toma en consideración el principio de proporcionalidad entre la anulación de la pena y la gravedad de los hechos que es responsable”, dice la carta. Además, cuestionó la naturaleza del informe médico que sirvió de base para conceder el indulto.



Hoy. miles de personas se están concentrando en el Campo de Marte, en Jesús María, para alzar su voz de protesta contra este indulto humanitario otorgado por PPK. Recorrerán por las avenidas Guzmán Blanco, Paseo Colón, Grau, Abancay y Nicolás de Piérola. Todo terminará en Plaza San Martín, en donde habrá un mitin de cierre.



La movilización se realizará como antesala al viaje que emprenderán mañana los abogados de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta para presentarse a la audiencia que llevará a cabo el viernes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. Los juristas pedirán que se establezca una posición clara frente a la liberación del exmandatario.