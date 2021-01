El médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori , Alejandro Aguinaga, pidió que se realice una prueba molecular al exmandatario para descartar el coronavirus (COVID-19), debido a que desde hace varios días presenta caídas de saturación de oxígeno.

En diálogo con Canal N, cuestionó que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no le haya realizado dicha prueba de descarta a Fujimori Fujimori, luego de tomar conocimiento de su estado de salud este lunes.

“En la semana he estado comunicándome con el presidente y me refería que tenía caídas en la saturación, que se fatigaba, pero que le ponían oxígeno y se recuperaba”, detalló al señalar que Fujimori, de 82 años, sufrió una caída de la oxigenación de 90 a 91.

“Hacia las 5 de la tarde (de hoy) él me llama, conversando sobre los problemas que le estaban aquejando y le dije: ‘¿Le han hecho prueba molecular?’, y me dijo: ‘No, no me han hecho ninguna prueba sobre por qué estaba desaturando. Ven a verme’”, añadió.

Aguinaga también reveló que no pudo ver al exmandatario porque personal del INPE le afirmó que existen “órdenes superiores” de que él y el abogado no puedan reunirse con Alberto Fujimori.

“Por lo menos, si ven que está desaturando, le tendrían que haber hecho una prueba molecular. Existe la posibilidad de descartar que no tenga cualquier proceso viral tipo COVID-19”, añadió.

Por ello, el excongresista responsabilizó a la jefa del INPE, Susana Silva Hasembank, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, por “violación al derecho a la salud” del exmandatario.

“Se toman todas las medidas, el distanciamiento. Incluso cuando lo visito la comunicación es a no menos de 8 metros, pero siempre hay personas que transitan, los técnicos del INPE que transitan. Él está aquejado de otras patologías, pero la tranquilidad de todos tendríamos que haberle hecho una prueba molecular”, sentenció.

Cabe indicar que tras la descompensación en el estado de salud de Alberto Fujimori, este lunes 11 se suspendió la audiencia en la que la fiscalía iba a sustentar los cargos en su contra y varios de sus exministros de Salud por el caso de las esterilizaciones forzadas.