Alberto Fujimori: ex presidente en trasladado a la clínica Centenario [VIDEO y FOTOS]

El ex presidente Alberto Fujimori, indultado el 24 de diciembre del 2017 por PPK, fue trasladado de emergencia a la clínica Centenario Perúano Japonés en Pueblo Libre. Se informa que Fujimori fue llevado a los médicos para un chequeo general.



"Se le va a hacer un chequeo porque, si bien ha tenido una evolución favorable estos 7 días, no está totalmente estable. Tiene periodos cortos de arritmia", indicó su médico de cabecera a El Comercio.



Alberto Fujimori se encuentaa viviendo en La Molina y fue trasladado a la clínica para un chequeo regular. El ex mandatario fue llevado a la nosocomio en una camioneta negra.



Un patrullero de la Policia Nacional del Perú se encuentra fue de la clínica Centenario resguardando la seguridad de Alberto Fujimori quien se encuentra en un examen general de su salud.



Los datos



Albero Fujimori fue indultado el 24 de diciembre del 2017 por PPK en medio de una gran polémica. El ex mandatario permació 13 días en la clínica Centenario por presentar un cuadro de hipotensión y arritmia.