Aldo Mariátegui y César Hinostroza tuvieron una reunión en un restaurante, revela audio | VIDEO

Nuevos audios protagonizados por el suspendido juez supremo César Hinostroza revelan que buscaba el respaldo en medios de comunicación para alcanzar la presidencia del Poder Judicial. El primer periodista involucrado en este caso esAldo Mariátegui.

En la primera conversación, César Hinostroza le relata a Rodríguez cómo conoció al periodista Aldo Mariátegui en un restaurante a través de un amigo en común.

"Ahí mismo ya me lo presentó a Aldo Mariátegui [...] Ya tengo el teléfono, todo", dice el juez supremo. "Es un buen aliado, ¿ok?", le respondió Enrique Rodríguez. Esto sucedióel 9 de enero.

Al día siguiente, Hinostroza Pariachi habla otra vez con 'Kike' y le pide que le dé detalles de una conversación que sostuvo con el periodista. "Él me dijo que lo llamara para cualquier cosa. Lo llamo para reunirnos. 'Encantado' me dijo, y yo de frente aproveché", comentó Enrique Rodríguez.

La tercera grabación ocurre el mismo día, 10 de enero, y solo sirve para que Rodríguez Garayar le reitere a César Hinostroza que solo necesita decirle una fecha para que él coordine una reunión con Aldo Mariátegui vía WhatsApp.

En el cuarto audio revelado por IDL-Reporteros se revela la intención de fondo de estas coordinaciones. Aquel 21 de enero, Enrique Rodríguez le dice a César Hinostroza: "Es para tu futuro, pues hermano. Estas reuniones... ¿Cuál es el interés de nosotros? Para que puedas pisarle el cuello a Elvia, de frente, como te digo, sin ningún problema, suene bien o mal".

En este diálogo hablan de la jueza suprema Elvia Barrios, a quien César Hinostroza consideraba como rival para llegar a la presidencia del Poder Judicial.

El quinto y sexto audio tratan sobre una reunión que se habría llevado a cabo en San Isidro a la cual asistió Aldo Mariátegui.

A su turno, el periodista Aldo Mariátegui confirmó que fue buscado por Rodríguez e Hinostroza, pero que la reunión no fue el 23 de enero en Miró Quesada 630, sino en otro restaurante el 31 de enero.

"Nos reunimos en La Romántica. Con Rodríguez estaba otro pata. Me dijeron que Hinostroza iba a demorar. Me senté, luego llegó Hinostroza, se sentó. Hablamos sobre la comida. […] Me miraba y me tasaba. Conversamos un rato. Empezó a decir que los caviares querían controlar el aparato de justicia. Me parece que quería no sé si reclutarme o medirme o calibrarme a ver si quería ser su amigo. […] Comió y se quitó. Eso debe haber sido a fines de enero", manifestó el periodista.