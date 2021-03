Por: Jhonny Valle

Sin medias tintas, el periodista Aldo Mariátegui , conductor de ‘Yo caviar’, analiza el panorama electoral a tres semanas de las elecciones presidenciales. Nadie se salva.

Aldo, ¿Cómo ves el panorama político?

Mira, las elecciones del Perú suelen ser raras, pero esta es la más rara de todas.

¿Por qué?

Porque tenemos un archipiélago de candidatos. El que tiene más voto tiene 14%. Nunca había visto tanta indefinición faltando tres semanas. La gente no conoce a los candidatos. No debió prohibirse la publicidad privada en televisión y radio porque la gente no conoce a los candidatos. Se han puesto restricciones absurdas, entre todas las tonterías creo que no se debió prohibir la publicidad privada en televisión, es una ‘vizcarrada’ y producto de los ‘sabios caviares’.

¿Viste el debate del domingo pasado?

No.

¿Por qué?

¿Para escuchar a Yonhy Lescano o Verónika Mendoza? No hablan de lo importante. Si tú me preguntas qué es lo importante, te diría que es salir de la crisis económica. El resto es accesorio. Hablar de los derechos de los gays, eso está bien, pero no importa. El barco se está hundiendo ahorita. Lo que necesitamos ahora es recuperar la economía, nos ha caído un meteorito, hay mucha gente sin trabajo.

¿Cómo recuperamos la economía?

Te doy un ejemplo, el primer productor de cobre del mundo es Chile. 5.8 millones de toneladas de cobre. Segundo es Perú, con 2.4 toneladas. Pero Perú tiene varios yacimientos vírgenes: Conga, Tía María, Galena, Cañariaco, La Granja y se están desarrollando -gracias a Dios- Quellaveco y Mina Justa. Tienes yacimientos vírgenes que no tiene Chile.

Entonces…

Si nosotros desarrollamos de aquí a 10 años esos yacimientos, pasamos a ser el primer productor mundial de cobre. ¿De qué vivimos? Del cobre, es la mayor parte de nuestras exportaciones, nos da divisas. Con esas divisas se da trabajo, se mueve el resto de la economía. Imagínate que fuéramos un país petrolero, ya, el cobre viene a ser el equivalente.

ECONOMÍA

Esperas que los candidatos hablen más sobre reactivación económica, pero quienes lo han hecho, como Yonhy Lescano, dan propuestas que parecen descabelladas…

Él habla muchos disparates, Verónika Mendoza habla disparates. Quieren volver a estatizar, cosas que han fracasado absolutamente en el Perú. Por culpa de esos se ha disparado el dólar.

Te preguntaba por el debate porque muchos consideran que una de las grandes beneficiadas fue Verónika Mendoza…

Se lo digo bien claro a los peruanos: si ustedes eligen a Verónika Mendoza no vamos a salir de ella nunca. Donde entra un gobierno comunista o chavista, al día siguiente el país se llena de cubanos. Y no salimos de ella nunca. Si elegimos a alguien como Lescano, que también es una desgracia en lo económico, lo bueno es que en cinco años se larga. Cuando estos ‘rojos’ entran al poder ya no se van...

LOS JÓVENES

Parece que ha calado en los jóvenes…

Porque los jóvenes no leen, no están informados. Habla con un joven hoy en día. Confunden a Mulder con Miguel Grau. El nivel de ahora es trágico, la gente no lee, no se informa. Como no han vivido lo que yo he vivido, desde el ‘Aprocalipsis’ (se refiere al primer gobierno del Apra) y todas las cosas que hicieron los militares, todo eso lo viví yo. Ellos han tenido la vida más fácil, no han tenido ‘coche bomba’, no han tenido hiperinflación, no han sufrido lo que ha sufrido mi generación. Ellos han vivido en otro mundo, nunca les ha faltado nada, han entrado al supermercado y encontraban todo.

Has dicho que Verónika Mendoza es la versión femenina de Vizcarra, ¿por qué?

Por supuesto, porque es una traidora serial. Primero entró y se almorzó al cura (Marco) Arana. Después se metió con (Vladimir) Cerrón. Ahora se ha almorzado a Yehude Simon. Traicionó a Nadine Heredia. Se ha portado mal con Nadine Heredia, era su mano derecha. Ella escribió en las notas.

Que Yonhy Lescano diga que quiere recuperar el Huáscar, ¿qué opinión te merece?

Imagino que es para contrarrestar la propaganda que le están haciendo porque su esposa es chilena. Los chilenos no nos van a devolver el Huáscar, no es un tema para ellos.

¿Lo ves en segunda vuelta?

Ahora sí. Ahora sí. Él se ha comido a Verónika Mendoza. El voto del sur se lo ha llevado él y ahora está muy fuerte. Tendría que hacer una estupidez muy grande para no pasar a segunda vuelta. Él está en segunda vuelta, ahora en el Perú cambia mucho, mañana le agarran el testículo (como a PPK), o no come el chicharrón (como Alfredo Barnechea), te sacan cualquier cosa sin fundamento y terminas cayendo. El Perú ya sabes como es.

Aldo, trabajas en Willax, y dicen que los periodistas de ese canal son ‘Porky lovers’ (por Rafael López Aliaga), ¿lo eres?

(Risas) Yo soy un periodista que hago mi trabajo, soy independiente, no soy amante de nadie.

¿Cómo ves la candidatura de López Aliaga?

Es interesante en el sentido que defiende el tema económico. Yo lo que no quiero es que gane un ‘rojo’, te lo voy a decir francamente. No quiero que gane un ‘rojo’ ni un burro. No quiero que gane Verónika Mendoza ni Lescano. Forsyth me parece un ignorante. El chico es estremecedor. Si va a ganar alguien como De Soto o alguien como un empresario estaría tranquilo.

FORSYTH

¿Cómo nos refleja como país que George Forsyth siga con un buen margen de preferencia?

Yo creo que Forsyth está en caída y las encuestas no están reflejando eso. Creo que la gente se está desilusionando porque es un chico limitado. Lo escuchas hablar y el chico… no pues. No le puedes dar la presidencia de la República. No me gusta el grupo que está alrededor de él, hay mucha caviarada. Los caviares son una costra de la que hay que salir. Ya los han visto en el gobierno de Sagasti y Vizcarra. No sirven los caviares. Cómo le vas a dar un país con la situación de hoy, con la crisis económica. Forsyth que se vaya a tapar.

¿Qué le aconsejarías?

Él es candidato, que vea lo que hace. Yo no lo veo en Palacio. ¿Qué experiencia tiene? Dos intervenciones en Gamarra como alcalde de La Victoria, ya pues. ¿Y le vas a dar el Perú? ¿Un país tan complicado y en este momento tan difícil? Es como mandar a un niño con una caja de fósforos al grifo. Es una locura.

¿Le ves ‘madera política’?

Lo que tiene es buena pinta, es guapo, bonito y mediático. Compáralo con Bedoya, a quien acabamos de enterrar, y llora. No es ni siquiera la uña más chiquita del pie de Bedoya.

¿Y Keiko?

Ella se ha enterrado sola. Ella pudo serlo, no llegó, se peleó con todo el mundo. Ahora, en segunda vuelta, pierde hasta con Alianza Lima.

¿Qué nota le pones al gobierno de Sagasti?

Es un gobierno bien flojo, bien mediocre. Ahora, es mejor que el de Vizcarra. El de Vizcarra fue horroroso. Por lo menos, a este se le ve honrado y se le ve bien intencionado. Vizcarra es una de las cosas más tóxicas que le pasó al Perú. Horrible. Ha hecho mucho daño, ha envenenado la política, nos polarizó todo lo que pudo, ha estado metido con los constructores.

¿Te genera suspicacia que pese a las acusaciones Vizcarra todavía no esté preso?

No lo han tratado igual que al resto, por mucho menos estuvieron presos Nadine, Ollanta, Keiko, Villarán y PPK. Tratan desigual a la gente.

¿Qué opinas de la marcha en noviembre de la Generación del Bicentenario?

Pobrecitos, estaban perdidos en el espacio. Salieron a protestar, a hacer lío por Vizcarra. Ha habido muertos hasta por Vizcarra. Pobrecitos. Qué perdidos estaban.

¿Cómo crees que termine Vizcarra?

Debería acabar preso. Las pruebas son contundentes, las llamadas, los testigos, o sea, más claro no está ese caso. Ahora, los juicios tardan mucho en el Perú. Él está metido hasta la nariz. Y encima es un héroe en el Perú.