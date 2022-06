El ministro de Cultura, Alejandro Salas, señaló que la juramentación del nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el quinto del actual Gobierno, se realizará “lo más pronto posible”.

LEE TAMBIÉN: Admiten a trámite recurso que busca dejar sin efecto elección del nuevo Defensor del Pueblo

En declaraciones a la prensa, antes de ingresar a un evento en la Cancillería, el ministro Salas dijo que el presidente Pedro Castillo se encuentra evaluando el mejor perfil para que lidere la cartera del Midagri.

“La juramentación debe ser lo más pronto posible, el presidente evalúa, se reúne con profesionales, él seguramente elegirá a la mejor opción”, aseveró.

“Yo creo que las evaluaciones se dan y luego se ve si había o no la idoneidad, se dan evaluaciones y en el camino se ve el trabajo”, añadió.

Además, en diálogo con Radio Nacional dijo que no le sorprendió no la renuncia del ministro Fernando Arce “pues en algún momento manifestó su voluntad de que si de alguna forma su designación causara que afrontar la crisis no avance, no tenía problema de dar un paso al costado”.

Respuestas a la prensa

En otro momento, el titular de la cartera de Cultura, dijo que el jefe de Estado responderá ante los medios “en cualquier momento”, pese a que lleva más de 100 días sin declarar ante medios diferentes al canal del Estado.

“Yo creo que el respeto a la prensa está siempre puesto y él lo ha dicho, de cuando él se sienta a conversar con ustedes es algo que seguramente lo podrán ver en los siguientes días. Seguramente en estos días van a poder ver eso, en cualquier momento van a ver al presidente sentado frente a un periodista”, sostuvo.