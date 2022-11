El Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra el propietario de la casa de Sarratea en Breña, Alejandro Sánchez Sánchez, en el marco de las investigaciones por el caso “Gabinete en la sombra”.

De este modo, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, declaró fundado el pedido presentado por el Ministerio Público.

Cabe indicar que desde la clandestinidad, Sánchez Sánchez reapareció para negar haber cometido delito alguno. También pidió al juez Víctor Zúñiga que se le dictara comparecencia con restricciones en vez de prisión preventiva.

“Yo encantado de seguir colaborando con los señores fiscales como lo he venido haciendo. He esperado hasta tres, cuatro horas, me han solicitado de un día para otro, allí he estado. He tenido disponibilidad de colaborar con los señores fiscales”, subrayó.

Los otros tres procesados contra quienes el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder pidió prisión preventiva recibieron 30 meses de prisión preventiva.

Se trata de Salatiel Marrufo (exasesor del sector Vivienda); Biberto Castillo y Abel Cabrera, quienes son investigados por el presunto delito de organización criminal y otros en el caso denominado ‘Gabinete en las sombras’.

Cabe recordar que el 11 de octubre, se ordenó la detención preliminar por diez días contra seis investigados por este mismo caso, de los cuales solo cinco fueron ubicados y puestos a disposición de las autoridades.