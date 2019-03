Alejandro Toledo sobre supuesta detención en Estados Unidos: "Debe ser una broma" | VIDEO

El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, conversó con Canal N tras la noticia sobre la supuesta detención del mandatario en Estados Unidos. Según la defensa del expresidente, él se encuentra en su residencia en California y conversaron por media hora.

De acuerdo a Roberto Su, no tiene conocimiento de ninguna detención. Incluso, en RPP Noticias, se comunicaron con el propio Alejandro Toledo, quien descartó haber sido detenido, aunque no quiso brindar más precisiones al respecto.

"Hace 30 minutos conversé con el presidente Alejandro Toledo [...] Le he comentado la noticia que están propalando los medios de comunicación y me dice que debe ser una broma o una noticia no corroborada porque está en su casa. Está contestando el teléfono", aseguró la defensa.

Además, señaló que tanto él como Alejandro Toledo evaluarán enviar un comunicado tras revisar los medios internacionales que han publicado la nota sobre la detención por estar ebrio en la vía pública.

"No sé si lo vaya a hacer (comunicado oficial) pero vamos a evaluar con él porque si hay cables internacionales tenemos que revisarlo y evaluar si habrá algún pronunciamiento o un comunicado que salga de parte de él", finalizó.