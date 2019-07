Alejandro Toledo se encuentra sometido a un régimen estricto de encarcelamiento

Alejandro Toledo permanece detenido en una celda del Centro de Detención del Edificio Federal Phillip Burton, en Estados Unidos. El exjefe de Estado no solo tiene que lucir un traje rojo (que se da a los internos de alto riesgo), sino que está sometido a un régimen estricto de encarcelamiento.

Según se pudo conocer, Toledo no puede comunicarse con nadie, solo con su abogado. Sin embargo, en estos momentos no tiene uno, pues ha pedido un defensor de oficio.

Trascendió que ni su esposa Eliane Karp puede hablar con él. Para ello, dijeron los entendidos, debería contar con un permiso especial. De otro lado, quienes conocen al exmandatario afirman que estaría sufriendo más de la cuenta y no solo por el duro encierro, sino por su adicción al alcohol.

‘EL FIN’



El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, manifestó que ‘el camino de la extradición de Toledo está trazado y que la decisión de la justicia norteamericana marcaría el principio del fin del expresidente’.

Como se sabe, el juez Thomas Hixson decidió que mientras dure el proceso de extradición, Toledo deberá permanecer detenido en una cárcel federal de Estados Unidos. Argumentó su posición en que al expresidente se le incautó un maletín con 40 mil dólares, dinero que presumiblemente podría haberlo usado para darse a la fuga.

MILLÓN

Por su parte, Roberto Su, abogado de Toledo, negó que las autoridades estadounidenses hayan encontrado 1 millón de dólares en la vivienda donde fue detenido el exmandatario.

No obstante, confirmó que la fiscal federal Elise Lapunzina declaró en la audiencia de fianza sobre la existencia de un maletín con 40 mil dólares.

SEPA QUE...



Si Alejandro Toledo es extraditado, su lugar de reclusión, en nuestro país, sería la Diroes (Ate). En esta prisión, se encuentra el expresidente Alberto Fujimori.