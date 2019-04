Alejandro Toledo exigía con lisuras que Jorge Barata le pagara las coimas cuando se retrasaba en los pagos

"Oiga(Jorge) Barata, paga, carajo", así recordó el ex superintendente de Odebrecht en Perú al ex presidente Alejandro Toledo cuando reclamaba por las demoras en el pago de coimas por parte de la constructora brasileña.

Según IDL-Reporteros-, Jorge Barata contó que le entregó el dinero personalemente a Alejandro Toledo en su casa de Camacho en varias oportunidades. El brasileño también señaló que hasta el 2011 fueron pagados hasta 31 millones de dólares-parte del dinero fue desembolsado a través de las cuentas de Josef Maiman.



Cuando los pagos no llegaron tres veces, Alejandro Toledo reclamó airadamente. Estos, comentó Jorge Barata, están documentados en el sistema Drousys.



Jorge Barata confirmó que el dinero entregado a Alejandro Toledo se realizó en más de 600 operaciones.



"Tú tienes que solucionar tus temas y tienes que pagarme", contó Jorge Barata que le decía Alejandro Toledo, ante los fiscales que investigan el caso Odebrecht.



Jorge Barata sostuvo que no solo pagaron a Alejandro Toledo por la Carretera Interoceánica Sur, sino, además, aportes para su campaña presidencial del 2010 porque "tenía buenas posibilidades de ganar".



"Cuando pacté con (Alejandro) Toledo el valor de la obra no incluía el costo del soborno", comentó Jorge Barata.



Sobre Alejandro Toledo pesa una orden de extradición por parte del gobierno peruano. Siendo acusado del delito de lavado de activos tras presuntos cobros de dinero de Odebrecht, se dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra, sin embargo, el ex presidente vive en Estados Unidos.