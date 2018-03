Alejandro Toledo llora por la muerte de su hermana y culpó al fujimorismo y al APRA [FOTOS y VIDEO]

Desde la clandestinidad en Estados Unidos, el expresidente Alejando Toledo indicó que jamás recibió dinero del exejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, y culpó al fujimorismo y al APRA de no poder estar cerca de su familia para despedir a su fallecida hermana Margarita Toledo-víctima de cáncer-tras pedido de extradición.



"Esta maldita justicia peruana que esta politizada por el fujimorismo y el APRA me impide estar con mi familia y despidiendo a mi hermana", dijo Alejandro Toledo en comunicación con RPP Noticias.



Sobre la prisión preventiva que pesa sobre Alejandro Toledo, el exmandatario mencionó que lo hicieron sin consultarle: "No tengo acceso a la justicia", afirmó.



Alejandro Toledo lamentó la situación que está viviendo su familia y agregó que era respetuoso de la democracia. Además, lamentó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) haya indultado a Alberto Fujimori.



"Quieren desestabilizar al país", dijo llorando el exmandatario, acusando al fujimorismo y aprismo por la situación que atraviesa.



Ante esto, Alejandro Toledo aseguró que "probará más temprano que tarde que nunca ha recibido ningún dinero mal habido del señor Barata ni del señor Maiman".



El expresidente Alejandro Toledo es acusado por los supuestos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado peruano.



