Alejandro Toledo lo negó, pero Cancillería confirma que sí fue detenido por estar ebrio en las calles de Estados Unidos

Lo negó pero es verdad. Luego que se informara que el expresidente Alejandro Toledo había sido detenido en Estados Unidos por haber estado en las calles en estado de ebriedad, el propio mandatario, a través de su abogado, negó las acusaciones.

"Le he comentado la noticia que están propalando los medios de comunicación y me dice que debe ser una broma o una noticia no corroborada porque está en su casa. Está contestando el teléfono", declaró Roberto Su, defensa del exmandatario.

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, la C ancillería de Perú informó que efectivamente sí se dio una detención en contra de Alejandro Toledo en California por andar borracho en la vía pública.

"Nuestro Consulado en esa ciudad tomó contacto con las autoridades de la cárcel de Red Wood, donde estuvo detenido, y de donde fue liberado a las 10:30 a.m. hora local, de conformidad al procedimiento legal de ese país pues dicho comportamiento constituía una falta que no ameritaba mayor tiempo de reclusión", se lee en el comunicado de prensa.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores también aclaró que esta detención en Estados Unidos de Alejandro Toledo no tiene nada que ver con una orden de extradición por los procesos en su contra.

"Esta detención del ex presidente Toledo no guarda relación alguna con el proceso de extradición en curso y que viene desarrollándose con el mayor celo con la coordinación de diversas instituciones del Estado", finalizó el comunicado.