"A Alejandro Toledo no lo podría ni mirar, me daría vergüenza", dijo Raúl Diez Canseco El ex vicepresidente aseguró que el prófugo ex mandatario "defraudó" a todos los peruanos que votaron por él.



