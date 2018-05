"Álex Kouri busca hacerse la víctima"

Ante las declaraciones del ex alcalde del Callao, Álex Kouri , quien purga condena en el penal ‘Piedras Gordas’ (Ancón) y dijo que estaba secuestrado por el Poder Judicial, el juez supremo Iván Sequeiros salió al frente y rechazó tal imputación.





“ Álex Kouri se victimiza y está buscando noticia. Él fue condenado legal, lícita y debidamente por el Poder Judicial . No sé cuál será su intención o quizá solo sean bravuconadas. Él ya tuvo todas las opciones de defenderse. Sin embargo, fue condenado por colusión”, señaló Iván Sequeiros .



.

Como se recuerda, el pasado 13 de mayo, Álex Kouri solicitó una indemnización de 50 millones de soles a los magistrados supremos, entre ellos Iván Sequeiros , que lo sentenciaron por el caso de la Vía Expresa de la avenida Elmer Faucett . Según el ex burgomaestre chalaco, porque ha sido víctima de ‘daños y perjuicios’.