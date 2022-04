El congresista de Perú Libre, Alex Paredes, consideró que no hay motivos suficientes para que Aníbal Torres abandone el cargo de presidente del Consejo de Ministros, pero precisó que rechaza sus declaraciones en las que elogió a Adolf Hitler.

“Yo no creo que [Torres] esté en esa condición [de abandonar el cargo], no veo que haya cosas inadecuadas que ameriten que deba ser cambiado. El comentario [sobre Hitler] no me pareció pertinente, ya indigna, pero que si me pregunta si ese hecho sería suficiente para que lo cambien, creo que no”, refirió a Canal N.

Al ser consultado sobre los posibles cambios en el Gabinete, anunciados por el cardenal Pedro Barreto, Paredes explicó que no han tenido comunicación con el presidente Pedro Castillo por lo que no puede asegurar qué cambios podrían realizarse. En esa línea, dijo que las organizaciones que ganaron las elecciones son las que deben gobernar.

“La semana pasada hemos oído información sobre el cambio de Gabinete, hubo la presencia de Pedro Barreto y de Max Hernández, hay algunas cosas que se van a hacer en dirección al cambio de Gabinete, pero desde que nos fuimos de Arequipa los miembros de la bancada no hemos hablado con el presidente, así que no podemos dar información certera”, explicó.

“Cuando hay participación política, las organizaciones políticas son las que deben gobernar, hay que seleccionar a las personas, pero hay una situación de supervisión estricta que no se veía con otros gobiernos, y las consecuencias de muchas de las cosas que vemos vienen de otros gobiernos. Un ministerio no lo dirige el ministro, son finalmente quienes operativizan”, agregó.

El pasado 12 de abril la congresista Flor Pablo, no agrupada del Partido Morado, presentó una moción de interpelación contra Aníbal Torres con el respaldo de otros legisladores de bancadas opositoras.

De ser aprobada la moción, Aníbal Torres deberá responder las siete preguntas planteadas sobre las muertes ocurridas durante las protestas en Junín, Huánuco e Ica, así como explicar las motivaciones detrás de la inmovilización social obligatoria que se ordenó para el martes 5 de abril.

“Personalmente yo no considero desacertada la medida del 5 de abril”, adelantó el congresista oficialista, quien aseguró que a pesar de esto la interpelación es la vía democrática para que el Gobierno responda.