Alfredo Barnechea se pronuncia sobre indulto que PPK otorgó a Alberto Fujimori y le dice de todo [VIDEO]

El candidato de Acción Popular para las pasadas elecciones de 2016, Alfredo Barnechea, utilizó su Facebook para criticar el indulto humanitario que otorgó Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. El excontendiente electoral rechazó la actitud del mandatario.



"Yo acepto el indulto humanitario, pero no en casos de delitos de lesa humanidad como es el caso de Alberto Fujimori. Mientras sea firme esa sentencia no puede haber indultos para delitos de lesa humanidad. Es infame que se produzca como un canje por impunidad", precisó Alfredo Barnechea. El video alcanzó rápidamente 52.172 reproducciones.



En el video, Alfredo Barnechea también se muestra crítico de los lazos de Pedro Pablo Kuczynski con la constructora Odebrecht. "Muchas evidencias incriminan al señor Kuczynski con la mencionada empresa. Juró como ministro en 2004 y un mes después Odebrecht descubrió que la empresa de PPK hacía magia en las finanzas", indicó el excandidato.



Alfredo Barnechea señala que Pedro Pablo Kuczynski se vio muy beneficiado con los tratos de su empresa con la constructora Odebrecht. "No es creíble que el presidente ignorará lo que hacía Gerardo Sepúlveda", continúa el expostulante.



Alfredo Barnechea considera que Pedro Pablo Kuczynski tiene que responder ante los tribunales por los delitos que cometió. "En campaña advertí que PPK modificó contratos en contra del interés nacional", indica el excandidato.