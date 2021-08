El exministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, aseguró que para él no es una sorpresa la actual crisis política que se vive y que ha generado el alza del dólar y el incremento del precio de algunos productos de primera necesidad.

El exfuncionario señaló que durante la pasada campaña advirtió a la población que esta situación se iba a vivir si Pedro Castillo salía elegido presidente debido a sus desfasadas propuestas económicas.

“Toda esta situación lo advertí y no lo hice para favorecer a una candidata, Castillo no tenía un plan económico claro y confiable. Sus propuestas espantaban a las inversiones, la gente pensaba que yo exageraba y más creyeron, ingenuamente, en la falsa frase del profesor del ‘no más pobres en un país rico’”, dijo a Trome.

Manifestó que la situación podría cambiar en algo si el jefe de Estado hace modificaciones a su gabinete, de lo contrario, las familias más humildes serán los más afectados.

“El alza del dólar provocará que muchos productos que componen la canasta básica familiar suban su valor porque son importados. Y esto afectará, lastimosamente, a las familias humildes, a las amas de casa, al taxista que verá cómo sube la gasolina cada día. El presidente tiene que hacer cambios en su gabinete y poner gente calificada”, agregó.

PIDE RENUNCIA

Asimismo, aseveró que si el mandatario ve que la situación se le escapa de las manos y no puede controlarlo, debería renunciar y convocar a nuevas elecciones.

“Estoy seguro que si Castillo va a otra segunda vuelta, no saca ni 2%, él y Vladimir Cerrón deben darse cuenta que las calles no están con ellos. Deben dejar de lado la idea de cambiar la Constitución, y enfocarse en solucionar la crisis, y si no lo puede hacer, que el profesor de un paso al costado y convocar nuevas elecciones, porque con Francke en sector de Economía no basta”, acotó.