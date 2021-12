POR OSCAR TORRES

Este Gobierno sigue llenando de incertidumbre a los peruanos. Esto se ha agravado con la contundente denuncia periodística de ‘Cuarto poder’, que revela reuniones secretas del presidente Pedro Castillo con proveedores del Estado fuera de Palacio, no registradas, en su casa de Breña. Por tal motivo, Trome conversó con el abogado Alfredo Ferrero, quien explica al pueblo lo que está sucediendo con el país.

Alfredo, durante la segunda vuelta alertaste que el gobierno de Castillo iba a destruir la economía del país, ¿lo está haciendo?

Los cinco videos caseros que hice se han cumplido: el dólar subió, los precios han subido, el pollo, el maíz, la gasolina. Exactamente lo que predijimos, ha sido así. No es que anticipemos el futuro, era obvio que su receta iba a fracasar.

¿Lo que estamos viviendo es peor de lo que imaginaste?

Para mí sí porque yo me imaginaba un Gobierno con ideas equivocadas, pero por lo menos con alguna gente que pueda manejar mejor esta situación, o sea gente de izquierda más preparada.

EL SOL CADA VEZ VALE MENOS

Se habla que habrían salido del país más de quince mil millones de dólares, ¿por qué la gente está sacando su plata del país?

Sigue saliendo, no ha acabado de salir porque la incertidumbre continúa. La gente sale del país porque el Perú no te da seguridad, no te da garantía ni en cuanto al rendimiento de tu plata, no te la vayan a expropiar, y tu sol cada vez vale menos, entonces la gente se va a una moneda más dura.

Según las encuestas, la aprobación del presidente está cayendo, ¿crees que la ciudadanía ya está decepcionada de esta gestión?

Creo que la caída de Castillo está en proceso, todavía no hemos tocado el piso.

El dólar sigue subiendo, el gas, así como los precios de los alimentos, ¿qué quiso decir el presidente con ‘no más pobres en un país rico’?

No, lo que debió decir es: ‘Más pobres con mi gobierno’. Porque lo que ha hecho Castillo es generar más pobreza que bienestar. El Perú es un país rico en recursos, pero no es un país rico en cuanto a su estructura, nos faltan un montón de cosas. Esa frase es engañosa, ni hay menos pobres ni es un país totalmente rico.

VACANCIA

Esta semana se estaría debatiendo la vacancia presidencial, ¿estás de acuerdo?

Yo sí estoy de acuerdo con la vacancia. Creo que ya le ha hecho suficiente daño al país y tenemos que voltear esa página y cuanto más tiempo nos demoremos va a ser peor.

Tú escribiste que se sienten pasos en la calle, ¿a qué te referías?

Me refería a que Castillo no tiene un apoyo sólido en el Congreso, no tiene a la calle a su favor, se nota que ya la gente está decepcionada, incluso los votantes de Castillo reniegan de su propio voto, claro, seguramente votaron por antifujimorismo, pero al final hemos caído en una situación mucho peor que la que hubiera sucedido con Keiko Fujimori, sin ser fujimorista yo.

Los defensores de Pedro Castillo aseguran que se trata de un ‘golpe de Estado de la derecha’ y los grupos de poder, ¿qué opinas?

La vacancia es una medida constitucional, está contemplada en la Constitución, y para eso requiere 87 votos. Si 87 congresistas votan a favor de la vacancia de Castillo, no hay nada inconstitucional, es parte del proceso, como también pasó con Vizcarra, la renuncia de PPK que se tenía los votos y renunció antes de vacarlo... Es un mecanismo legal y constitucional.

¿El presidente Castillo sabe lo que está haciendo? ¿Tiene una ruta clara de hacia dónde lleva al país?

No. Creo que no sabe nada, no sabe ni lo que está haciendo ni lo que va a hacer. Es más, está desprestigiando al profesorado porque decir que es un profesor y demostrar que no puedes ni siquiera hablar bien en público demuestra que cómo puede un profesor enseñar a niños si no es capaz de expresarse adecuadamente y no tiene también un plan de trabajo, no tiene un proyecto de país. Yo creo que es un improvisado, que es ignorante y está demostrando incapacidad, lamentablemente.

LAS BAMBAS

¿Qué consecuencias va a traer el cierre de mineras tan importantes como Las Bambas?

Ya hay consecuencias, para empezar, hay un montón de empleo que se va a perder porque la gente de la zona vive de Las Bambas. Esa misma gente que protestaba, algunos de ellos, trabajaban para la mina. Si Las Bambas cierra, dejarán de trabajar y buena parte de los recursos de la región Apurímac venían del proyecto Las Bambas, o sea eso se va a ver, pronto habrá impacto económico.

PLATA EN EL BAÑO

¿Qué significado tiene para ti que le hayan encontrado veinte mil dólares a Bruno Pacheco en el baño de Palacio?

Nadie guarda sus ahorros en el baño. Esa plata probablemente ha sido conseguida ilegalmente. Tú la guardas en un cajón, en el banco, en tu caja fuerte. Si está en el baño es porque era plata mal habida que no ha debido ser encontrada.

¿Te parece que las reuniones secretas del presidente en la casa de Breña son para realizar actos de corrupción?

No puedo afirmar para qué fueron, pero son poco transparentes y el presidente está obligado a despachar en Palacio de Gobierno. Y no solamente es el lugar de la reunión, sino con quién se reunió, se ha reunido con una proveedora del Estado, se ha reunido con alguien que hacía negocios con el Estado. Esa reunión huele feo.

Te lo pregunté justamente, por ejemplo, en el caso de la visitadora Karelim López, porque después de estas visitas la empresa que asesora esta mujer ganó una licitación por más de 230 millones de soles. ¿Eso es tráfico de influencias?

Claramente, aunque no hay una grabación escuchando hablar a Castillo con esta persona, los antecedentes demuestran que esta persona ha ganado una licitación por céntimos, parece que ahora los dos primeros postores eran empresas vinculadas y obviamente si vas a tratar algo oficial, algo del Estado, se trata en Palacio de Gobierno. Si vas a festejar el cumpleaños de tus hijos, puede ser en tu casa, pero este no era un cumpleaños.

LENTITUD DE LA FISCALÍA

¿La Fiscalía está actuando bien en estos casos?

Creo que está actuando con lentitud alarmante y sorprendente. Es muy rápido para unos casos y para otros se demora. Y la demora tiene la consecuencia, no solamente de demorarse en la solución, sino que les da tiempo a los infractores para solucionar los problemas que pueda haber. La Fiscalía tiene que sorprender y ya está tarde.

Castillo ha dicho que para él coger un centavo del país es ir en contra de la crianza de sus padres, ¿le crees?

Un centavo, pero ha cogido más que un centavo.

¿La visita del secretario general de la OEA le da cierto respaldo internacional al Gobierno?

La OEA es una institución que ha venido siendo desprestigiada. No es la primera vez que ocurre que están dándole respaldo a un régimen que no lo merece. Este país necesita salir de su letargo, necesita salir de la pobreza, necesita generar desarrollo y generar inversiones. Almagro no nos va a dar nada de eso.

Se dice que hay pugna de poderes entre los llamados caviares y los izquierdistas radicales, ¿Castillo se puede moderar y hacer un gobierno de centro?

Castillo podría haberse moderado. Creo que ya es tarde, creo que ya las cartas están jugadas.

ACUÑA

¿Cuál consideras que debe ser el rol de la oposición en el Congreso? ¿César Acuña está haciendo un cogobierno con Castillo?

Acuña se ha equivocado y si no deslinda rápido va a pagar las consecuencias en las siguientes elecciones porque está apoyando a un Gobierno incapaz. Aquí no hay un tema de que sea provinciano o no, hay un tema de incapacidad... No tiene nada que ver ni el origen racial ni el origen social, ni el tema de su geografía. Aquí lo que tiene que ver es la capacidad para ser gobernante.

¿Qué crees que va a pasar con la gobernabilidad del país?

Dependerá de cómo se tomen las decisiones en las siguientes semanas. Necesitamos que haya estabilidad y certidumbre. Castillo no da garantía de nada. Necesitamos que haya un presidente o un mandatario que permita que las inversiones vuelvan a llegar al país, que regresen y generar nuevas inversiones.

En fácil, ¿hoy cómo estamos?

Mira, esto es como los ahorros de las personas. Si tú tienes ahorros, vas al mejor banco, al que te da mejor tasa de interés. Las inversiones también escogen el mejor país, el país que les da mayor garantía de seguridad jurídica, de rentabilidad. El Perú hoy día no otorga nada.

Gracias, Alfredo...

Esperemos que esto se arregle rápido y que podamos volver nuevamente a la senda del desarrollo y del crecimiento. b

