Tras analizar el debate en Chota, el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, advirtió que las propuestas económicas de Pedro Castillo son inviables y peligrosas para el país y lo único que generarán es más pobreza.

El economista aseguró que el candidato de Perú Libre promete mucho sin analizar los números y que sus ideas para reactivar la economía del país son alarmantes.

“El debate ha dejado en claro que el señor Castillo, hablando en materia económica, no sabe dónde está parado, sus ideas son desfasadas. El modelo que él plantea ha fracasado en Venezuela, Cuba y otros países socialistas. La gente pobre se volverá más pobre, mira a los venezolanos que fugan de su país a pie y los cubanos se escapan nadando”, afirmó a Trome.

Asimismo, cuestionó la propuesta de Pedro Castillo sobre que los empresarios mineros dejarán el 70% de utilidades en el país y solo obtendrán el 30% en un eventual gobierno suyo. Aseveró que esa medida solo generará que las inversiones privadas se vayan del Perú.

SERÍA CRUEL

“Es un planteamiento casi expropiatorio. Nos quedaremos sin inversión. Los proyectos se pararán, es insostenible y solo generará un alto nivel de desempleo, no habrá consumo, y en medio de esta pandemia sería una decisión muy cruel para la población, entraremos a una crisis muy grave, la más fuerte la historia”, agregó.

Sobre la propuesta del profesor de prohibir las importaciones, dijo que solo provocará que los productos básicos se encarezcan.

“Nosotros exportamos lo que otros países necesitan y compramos del exterior lo que necesitamos para nuestros productos e industrias, y es la base del desarrollo de todos los países. Si eso pasa generará que las cosas se encarezcan, las cosas básicas que uno usa diariamente costarán el doble y sin trabajo, sin inversión, el país tendrá su peor crisis económica”, puntualizó.

Además, Ferrero cuestionó que las propuestas de Castillo son las mismas que planteó en su día Hugo Chávez en Venezuela y que hoy en día son un fracaso.

“El señor Castillo ha dicho que no va a cambiar su plan de Gobierno. Quiere cambiar la Constitución, cambiar el modelo para quedarse, Hugo Chávez cambió la Constitución para quedarse, ahora en Venezuela la gente come basura en la calle, no tiene medicinas, tienen un sueldo miserable, habría que preguntarle a las personas que aún no definen su voto, ¿ese modelo quieren para el país?. ¿de esa manera quieren vivir?”, indicó.