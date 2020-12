Por: Oscar Torres

Ya vivimos la campaña electoral . El ambiente político se va calentando. Por tal motivo, Trome entrevistó a un hombre que conoce muy bien de estos temas, Alfredo Torres , presidente ejecutivo de Ipsos Perú , a propósito de su nuevo libro ‘Elecciones y decepciones. Historia de una democracia en construcción’.

Alfredo, hace unas semanas dijiste que entre los cinco primeros que lideraban las encuestas iba a salir el próximo presidente del Perú. ¿Te reafirmas?

El problema es que ya no está claro quiénes son los cinco primeros. Salvo Forsyth, que sigue un poco por delante, luego hay un pelotón de candidatos que están en un dígito, todos apiñados alrededor del 5%, entonces no es posible mantener ese argumento. Eso ha sido válido en todas las elecciones previas, pero ya en esta elección parece que no porque no tenemos ese ranking establecido.

Pero acabo de leer tu libro ‘Elecciones y decepciones…’, y dices que el peruano decide su voto una semana antes o incluso el mismo día de la elección. ¿No es una contradicción?

Lo que ocurre es que al final los electores terminan escogiendo dentro de una baraja de cuatro o cinco opciones. Cuando hay veinte candidatos casi nadie tiene en mente las veinte marcas. Como si fueran marcas de galletas, se quedan con las favoritas. Es entre esos cuatro o cinco que la gente decide.

Con la experiencia que tienes, ¿el Perú irá por la derecha, el centro o la izquierda?

En el Perú hay de todo. En la segunda vuelta siempre se termina escogiendo al candidato más moderado de los dos que pasan. O sea, si entra uno de centro y uno de izquierda o uno de derecha va a ganar el de centro. El tema es que si entran uno de izquierda y uno de derecha ahí gana el más carismático.

EL CARISMA

Al mayoritario votante peruano ¿qué es lo que más le atrae de un candidato, que sea joven, maduro, carismático, líder…?

La empatía, la capacidad del candidato para tener contacto emocional con la gente, es la clave y ese es un camino de dos vías. O sea, el candidato tiene que entender a la gente y la gente tiene que sentirse reflejada en él. El carisma es muy difícil de medir, pero, para mí, es algo que rompe todas las barreras. Esa fuerza interior, esa personalidad apasionada que fascina es lo que puede cambiar cualquier resultado.

Aldo Mariátegui afirma que podría venirse un período de autoritarismo en el Perú. ¿Lo crees así? ¿Quién lo representaría?

Hay una demanda de un sector por autoritarismo, pero la mayor parte de la población tiene condiciones democráticas. Es uno de los temas que desarrollo en mi libro y lo hemos visto también recientemente con las marchas que se hicieron para la caída de Merino, que fueron en su mayor parte pacíficas y en defensa de una idea de democracia, no en reclamo de mayor autoritarismo.

LAS REDES SOCIALES

Al parecer, las redes sociales van a ser determinantes. ¿Qué tendrían que hacer los candidatos para sintonizar con los cibernautas?

Es cierto, las redes sociales van a ser muy importantes porque ahora sí ya la gran mayoría de la población está conectada a internet, cosa que no ha ocurrido en elecciones anteriores. El tema es que son muchas redes diferentes y cada red tiene su lógica, su cultura. Entonces, lo primero que tienen que entender es esa manera de comunicar de cada una de ellas.

¿Y cuál es la más poderosa en Perú, Facebook, Twitter o Instagram?

De esas tres, Facebook sigue siendo la más grande, Instagram llega a gente más joven como también TikTok, y Twitter es importante para los líderes de opinión, la prensa, gente más informada, pero no tiene muchos seguidores dentro de la juventud.

En tu libro afirmas que el Perú ha cambiado mucho. ¿En qué básicamente?

Recorro con mayor detalle los últimos cuarenta años, en los cuales ya no ha habido dictadores militares. Hemos tenido, con tropiezos, una democracia. El Perú ha cambiado muchísimo económicamente sobre todo los últimos treinta años. El progreso ha sido enorme, el PBI per capita se ha multiplicado por seis, la pobreza cayó del 60% que era el año noventa a 20% en la última medición. Por ejemplo, solo 45% de los peruanos tenía electricidad en el año ochenta, hoy es 96%. La telefonía celular, en el año 2000 el 7% tenía celulares y hoy día es el 94%. El presupuesto público se ha multiplicado por cinco, de educación por seis y de salud por siete en los últimos 20 años. Lo que pasa es que se gasta mal o hay corrupción.

¿Quién ha capitalizado políticamente mejor las marchas callejeras de las últimas semanas?

Las marchas han sido muy masivas, pero al mismo tiempo no ha habido un liderazgo político, han sido cívicas. Algunos políticos han capitalizado un poquito: Julio Guzmán, de repente Forsyth o Verónika Mendoza. La verdad es que el impacto de las marchas en la intención de voto ha sido limitado.

Al parecer, aún el panorama electoral está muy incierto. ¿Forsyth se terminará desinflando como comentan diversos analistas?

Depende de la campaña, de los errores que pueda cometer. Yo sí creo que va a ser uno de los cuatro o cinco que mencionábamos al comienzo. Va a estar peleando la elección. No la tiene ganada, falta mucho camino, pero sí creo que va a ser un actor importante.

Rosa María Palacios cree muy posible una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. ¿Qué opinas?

Es posible pero improbable. Un candidato de centro como Forsyth, Guzmán, ahora Salaverry de repente, podría colarse entre ambos. Keiko está muy debilitada y tiene mucho anticuerpo, así es que no podría pasar a la segunda vuelta. En cambio Mendoza sí puede crecer, podría llegar a la segunda vuelta si es que no surge otro candidato que le quite votos en la izquierda. Podría ser Yonhy Lescano, que si bien es de Acción Popular su propuesta política es más de centro izquierda.

EL JUICIO DE URRESTI

Para el votante peruano que le gusta un líder que ponga mano dura, ¿Urresti lo representa?

Sí, pero tiene un juicio muy grave encima. Con varios testigos que van a declarar en estos días. La tiene complicada por eso. Su estilo sí va en esa línea, pero tiene esas limitaciones.

¿Por qué la calle botó a Merino y se calmaron las aguas con Sagasti?

Porque sintieron que fue una prepotencia vacar a Vizcarra en 24 horas. Sintieron que el Congreso con Merino a la cabeza había hecho un abuso. Sacar a un presidente que recordemos tenía el apoyo de más del 50% de la población, entonces había mucho rechazo a la imagen de Merino y en general al Congreso por esa actitud prepotente. Sagasti, en cambio, votó en contra de la vacancia y es claramente una persona muy respetable, muy calificada y al escucharlo eso calmó las aguas.

Algunos analistas están advirtiendo que el gobierno morado de Sagasti podría favorecer la candidatura de Julio Guzmán. ¿Opinas lo mismo?

No, porque en el gabinete me parece que no hay más de uno o dos del partido Morado. Es un gabinete de técnicos. En todo caso, sí creo que puede afectar al partido Morado, pero no necesariamente para bien, también puede afectarlo para mal. Si a Sagasti le va mal o se debilita, cosa que ya estamos viendo, eso también perjudica a Guzmán.

¿Quién es el candidato que tiene más antivoto actualmente y por qué?

Ollanta Humala, Keiko Fujimori, porque son políticos muy gastados. Han polarizado el país. En alguna medida también lo tiene Verónika Mendoza como candidata de izquierda que genera mucha desconfianza.

Hernando de Soto, para muchos, es una incógnita. ¿Le ves posibilidades de seguir creciendo?

Posibilidades tiene, pero le falta encontrar la manera de llegar, fuera de Lima y a la juventud. Su voto está muy concentrado en gente mayor y de la capital.

Se han dado casos de candidatos que vienen con fuerza de atrás los últimos meses. ¿Podría pasar algo así?

Sin duda, eso es algo que puede pasar precisamente porque en este momento hay un electorado muy disperso, no hay candidatos súper atractivos, hay varios candidatos con mucho rechazo, entonces las condiciones están dadas para que alguien no muy conocido crezca y trepe.

¿Te parece que Yonhy Lescano es un buen representante de Acción Popular?

Es un buen candidato. Representa un ala de Acción Popular. Tiene una buena presencia en el sur del país, así que sí puede trepar.

¿Piensas que la dupla Vizcarra-Salaverry tendrá apoyo popular?

Vizcarra, sin duda, se fue con un alto nivel de aprobación, más del 50%, y sigue teniendo una gran popularidad. Entonces, según cómo se maneje esa campaña, sí puede arrastrar muchos votos en favor de ese partido, de Somos Perú, y por lo tanto de Salaverry.

Gracias, Alfredo, y ‘la promesa de la vida peruana’, frase de Jorge Basadre, es ese sueño que hay que perseguir una y otra vez…

Así es, gracias a ti.

CANDIDATOS

George Forsyth…

Fortaleza: Juventud y simpatía.

Debilidad: Inexperiencia, desconocimiento de ciertos temas.

Hernando de Soto…

Fortaleza: Madurez y prestigio internacional.

Debilidad: La edad y distancia de los sectores populares.

Julio Guzmán…

Fortaleza: Energía, formación económica, es economista.

Debilidad: El incidente del incendio.

Daniel Urresti…

Fortaleza: Facilidad de palabra, chispa.

Debilidad: Su pasado oscuro.

Keiko Fujimori…

Fortaleza: El sentimiento fujimorista.

Debilidad: Sus errores desde la derrota, los últimos casi cinco años.

Yonhy Lescano…

Fortaleza: Su origen andino, conocimiento de política.

Debilidad: A veces es demagógico.

Verónika Mendoza…

Fortaleza: Juventud, es mujer.

Debilidad: Su cercanía al chavismo.

César Acuña…

Fortaleza: Sus universidades.

Debilidad: Su poca capacidad de comunicación.