Pasan los meses con Pedro Castillo en el poder y es evidente la sensación de que no hay un rumbo claro para sacarnos de esta crisis política, social y económica. Cada vez más la incertidumbre se apodera de los peruanos. Por tal motivo, Trome conversó con el experimentado investigador de la opinión pública, presidente de Ipsos Perú y autor del libro ‘Elecciones y Decepciones’, Alfredo Torres, quien nos explica qué está sucediendo.

Alfredo Torres, de IPSOS, analiza la política actual.

ALFREDO, ¿QUÉ SE COCINA EN EL GOBIERNO?

Alfredo, la encuesta que publicó Ipsos la semana pasada reveló que la aprobación del presidente Pedro Castillo cayó a 35%. ¿A qué se debe?

Creo que está concluyendo una corta ‘luna de miel’, un periodo de prueba, digamos de tres meses, que le dio la ciudadanía y al cabo de estos 100 días no ha dado la talla.

Tú has mencionado que ya se ha acabado el periodo de prueba, ¿qué significa eso?

Muchas personas que votaron por él o incluso aquellos que no votaron decidieron darle unos meses para que arme su equipo, para que tome decisiones y darle la oportunidad. Lo que ha ocurrido es que en ese periodo ha demostrado sus limitaciones de manera muy obvia.

Entonces, ¿existió una ‘luna de miel’ con la población?

No en la medida de otros gobiernos que normalmente tenían aprobaciones del 60% los primeros seis meses. En el caso de él ha andado por el 40% y ahora ya está en los treintas.

Eres un estudioso de la opinión pública, ¿en qué sectores todavía tiene gran respaldo el presidente?

En el sur del país y en las zonas rurales en general de la sierra.

Alfredo Torres de Ipsos sobre Pedro Castillo (Foto: Allengino Quintana TROME)

MOLESTIA

¿Por qué la gente se decepciona tan rápido? ¿Qué es lo que más le molesta al ciudadano promedio, el alza de los alimentos, el dólar alto?

El alza de los precios molesta mucho y tiene su origen en un dólar alto que a su vez tiene su origen en una desconfianza profunda de los agentes económicos en el gobierno, eso es lo que más molesta. Y por otro lado, también la cantidad de nombramientos que ha hecho de personas incompetentes o con problemas de indicios de corrupción, a las que ha tenido después que pedir la renuncia.

Precisamente una de las principales causas de la desaprobación, según la encuesta, es nombrar a funcionarios incapaces. ¿Qué tienes que añadir?

Creo que las evidencias abundan en muchos sectores y todavía hay algunos que siguen ejerciendo cargos públicos, ese deterioro en el Estado va a causar mucho daño en el mediano plazo. Esos malos nombramientos generan que el Estado pueda tener aún peor a sus ciudadanos.

Se habla mucho de ‘derecha’, de ‘izquierda’; ¿esos calificativos están en la cabeza del pueblo o no le interesan?

La mayor parte de la gente no utiliza esos conceptos. Lo que sí existe es políticos que son más autoritarios y más demócratas, políticos que son más honestos y otros que son más corruptos. Hay muchos ejes que pueden dividir a los políticos.

¿Estos primeros tres meses de Castillo en el poder se asemejan a los de algún otro presidente?

No, nunca hemos tenido un periodo tan inestable, con tantas señales de incompetencia, ni tampoco con una presencia oculta de gente cercana a Sendero Luminoso.

Alfredo Torres de Ipsos sobre Pedro Castillo (Foto: Allengino Quintana TROME)

VACANCIA PRESIDENCIAL

Ya se presentó un pedido de vacancia presidencial, ¿se lograrán los votos en el Congreso o simplemente es un globo de ensayo?

No, no se van a lograr los votos. No estamos en un momento destituyente todavía, pero va a abrir un debate. Va a ser público un debate en el Congreso y en la prensa al respecto.

¿Cómo crees que reaccionará la calle?

Con pasividad. No veo todavía un movimiento muy grande ni a favor de la vacancia ni en contra de ella... tampoco en defensa del presidente. La mayor parte de la ciudadanía está todavía distante de ambos extremos.

‘GOLPISTAS’

En redes sociales se resalta que los partidos ‘golpistas’ están detrás de la vacancia desde el primer día. ¿La población lo ve así?

Lo que pasa es que hay de todo en la población. Hay por lo menos un tercio de gente que sí respalda la vacancia por incompetencia, más que por razones constitucionales como es la incapacidad moral, otro tercio que defiende al presidente, que aprueba su gestión, y al medio un tercio de la población que está todavía a la expectativa, que no cree que corresponda la vacancia, pero que tampoco está satisfecha con el desempeño del gobierno.

Según diversos analistas, Castillo es percibido como un presidente débil, inexperto y que no sabe a dónde va. ¿Es así?

Yo creo que sí, porque la característica central de un líder es tener una visión y comunicarla. Nosotros no sabemos qué quiere Castillo porque no da conferencias de prensa, casi no comunica lo que quiere hacer. Otra característica de un liderazgo es saber convocar a un buen equipo de gente para trabajar. Lo que ha demostrado Castillo en sus primeros meses es todo lo contrario.

BRUNO PACHECO

¿El hecho de que Bruno Pacheco, su brazo derecho, haya renunciado por supuesto tráfico de influencias afectará más la desaprobación del presidente?

Es posible en la medida que ya estamos viendo que la corrupción está en Palacio de Gobierno.

¿Te parecen graves las acusaciones contra Aníbal Torres y Pedro Francke por los contratos de sus familiares con el Estado?

Más grave es el caso de Aníbal Torres porque es un contrato, digamos, importante el que estaba gestionando su familia y él es el ministro de Justicia, o sea, él no puede decir que ignora las normas.

Todo este panorama de caos político genera más incertidumbre. ¿Qué necesitaría Castillo para reforzar su liderazgo?

Tendría que nombrar un gabinete de consenso como ocurre en Europa, con el apoyo mayoritario del Congreso, de otra manera no veo cómo puede sobrevivir políticamente.

¿Consideras que los ejecutivos que asistieron a CADE le creen al presidente cuando invita a los empresarios a que inviertan con seguridad en el país?

Ha dado demasiadas señales contradictorias, no solo él sino también Mirtha Vásquez, quien ha dispuesto que se suspenda o se cierre la operación de unas minas en la sierra porque había habido protestas sociales e incluso violencia en contra de esas minas. Eso es gravísimo y por supuesto resta la confianza.

Hay voces que aseguran que Castillo tiene doble discurso, pues a la vez habla de estatizaciones y Asamblea Constituyente. ¿Eso es perjudicial para el Perú?

Muy perjudicial. Mientras tenga doble discurso no va a haber confianza.

Alfredo Torres de Ipsos sobre Pedro Castillo (Foto: Allengino Quintana TROME)

CONGRESO

La desaprobación del Congreso también es alta, ¿cuáles son los factores?

Históricamente el Congreso tiene baja aprobación porque es un espacio donde la gente discute por definición y algunos lo desaprueban, por ejemplo, porque no impulsa la vacancia y otros lo desaprueban porque impulsa la vacancia, o sea, las razones de desaprobación son múltiples.

¿Vladimir Cerrón sigue teniendo influencia sobre Castillo?

Es difícil saberlo. Aparentemente hay todavía gente en el gobierno que responde a Cerrón.

¿Por qué crees que el presidente no se sienta en un set de televisión a dar una entrevista?

Creo que es consciente de sus limitaciones. Desde la campaña él nunca quiso hablar mucho con la prensa porque teme a un buen interrogatorio.

¿Qué crees que pueda pasar en las próximas semanas o meses?

El deterioro, me temo, va a continuar. Hay tres escenarios posibles: el escenario de la vacancia en un extremo, el escenario de la Constituyente en el otro. Mi opinión es que no hay en este momento ni un momento Constituyente ni un momento destituyente, entonces creo que vamos a seguir en lo mismo, que es este desorden y este deterioro.

Gracias Alfredo. Dios ayude a nuestro país y ojalá se acaben tanto desorden, improvisación y falta de liderazgo…

Gracias a ti.