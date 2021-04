Por: Oscar Torres

Estamos a solo una semana de las elecciones generales . Diversas encuestas siguen dando en primer lugar a Yonhy Lescano ; sin embargo, la lucha es por el segundo puesto, ya que hay varios muy parejos. Por esa y otras dudas, Trome entrevistó al presidente de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres , quien con su amplia experiencia nos da su visión de lo que puede pasar.

Alfredo, a una semana de las elecciones, ¿ya se puede decir que Yonhy Lescano es casi fijo en segunda vuelta?

No, nadie tiene fijo su pase a la segunda vuelta. Lescano ha frenado su crecimiento, incluso según algunas encuestas ha perdido algunos puntos. Está adelante, pero seguido muy de cerca por un batallón de varios candidatos. Así que nadie está seguro en la segunda vuelta.

Por la experiencia que tienes en procesos electorales, ¿en siete días puede haber un cambio abrupto que mueva el panorama?

Sí, en la medida en que están todos muy pegados, cualquiera podría saltar tres o cuatro puntos adelante y eso sería un cambio abrupto en las actuales circunstancias. También estamos viendo un candidato que estaba atrás hasta hace poco y que es, digamos, un candidato atractivo en el ámbito andino, de izquierda, que viene creciendo, entonces eso también es una sorpresa que puede mover un poco las fichas.

¿Estamos hablando de Pedro Castillo?

Sí, así es.

Te lo decía porque muchos afirman que deciden su voto hasta en la cola…

Claro, es cierto, el 20, 25% de la población decide el último día, por lo tanto algunos lo hacen en la misma cola. Están probablemente conversando con sus familiares esa mañana, en el desayuno, y luego hasta en la cola terminan de decidir su voto, ocurre. Y los hechos de los últimos días, las entrevistas en televisión, las denuncias que nunca faltan pueden hacer subir o bajar algunos puntos a los candidatos.

PAÍS INGOBERNABLE

Diversas encuestas revelan que la pelea por el segundo lugar va a ser voto a voto. ¿Se puede hablar de cierta tendencia más hacia derecha, centro o izquierda?

Está bien dividido. Hay candidatos para todos los gustos y hay electores que son más de derecha o más de izquierda. Me da la impresión, sin embargo, que en la segunda vuelta va a ir más hacia candidatos que están en la centro derecha y centro izquierda porque creo que la población tiene claro que votar por un candidato del extremo haría que el país sea ingobernable. Lo más probable es que vote por un candidato que pueda construir consensos, que pueda concluir el gobierno.

Lo que se dice también es que pasarían a segunda vuelta uno de centro izquierda y uno de centro derecha, pues es muy difícil que vayan dos de izquierda o dos de derecha. ¿Es verdad?

Sí, porque muchos electores terminan escogiendo un voto útil. Y en ese sentido si hay dos o tres candidatos de una misma corriente y uno tiene más opción, esto a veces hace que los electores se inclinen por ese candidato.

Los tres días de debate del Jurado Nacional de Elecciones, ¿han tenido un ganador y esto se puede traducir en votos concretos?

Ha habido algunos candidatos que han ganado puntos y unos que han perdido puntos como consecuencia de los debates, pero las actitudes de los electores son muy volátiles. Entonces en 10 días que median entre los debates y las elecciones pueden haber más cambios en función, como decía, de las intervenciones de los candidatos en los medios y de las propuestas por un lado y las denuncias por otro que sea contra ellos.

EL ANTIVOTO FUJIMORISTA

¿Es cierto que el núcleo duro del fujimorismo está apareciendo?

El fujimorismo ha tenido un voto muy parejo toda la campaña. Si bien Keiko puede haber hecho una buena campaña dadas sus circunstancias, sus posibilidades de crecimiento son limitadas por el antivoto.

¿Keiko podría pasar a la segunda vuelta más allá de un antivoto que va bajando según otras encuestas?

Podría, no se puede descartar, está ahí dentro del pelotón que va adelante. Lo que sí probablemente va a lograr es una bancada parlamentaria importante.

¿A estas alturas se puede hablar de un candidato sorpresa que viene de atrás e irrumpe con fuerza?

Nuestra encuesta sí muestra a un candidato que viene creciendo y podría ser que llegue a la segunda vuelta.

¿Quién?, ¿Pedro Castillo?

No, me refiero a Hernando de Soto.

VOTO JOVEN

¿Forsyth representa a los jóvenes o no necesariamente?

Forsyth tiene un voto joven. También tiene un voto de centro y de un sector menos politizado, o sea, él atrae a la gente que quiere un cambio y que rechaza a los políticos tradicionales.

Algunos analistas han coincidido en que Verónika Mendoza ha estado bien en el debate. ¿Eso le serviría para pasar a segunda vuelta?

Es posible. Su experiencia política se ha notado en los debates. Se ha visto también una corrida hacia posiciones más moderadas, que la ayudan porque a la gente no le gusta votar por extremos. Así que podría ser que la ayude a sumar algunos puntos en la centro izquierda para compensar lo que podría perder hacia Castillo en la extrema izquierda.

A propósito, ¿Qué tan cierto es que Pedro Castillo le está quitando votos de izquierda a Verónika?

Sí, él tiene un apoyo fuerte en la sierra centro del Perú y también en el sur. Entonces sí es un problema para ella. Castillo le puede quitar algunos votos, entonces ella tiene que buscarlos en otro lado para poder compensar eso.

¿Crees que López Aliaga se ‘desinfló’ o todavía tiene aire para seguir creciendo?

Ya se venía ‘desinflando’ desde antes del debate por una serie de actitudes extremadamente agresivas que tuvo a lo largo de su campaña y el debate claramente no lo ha ayudado. Es un candidato que está todavía en el pelotón de adelante, pero ya me parece muy difícil imaginarlo en una segunda vuelta.

¿Hernando de Soto puede subir en base al voto juvenil?

Hernando de Soto está subiendo producto, quizás, de la caída de López Aliaga. Es curioso, pero sí atrae un cierto voto juvenil que también valora su experiencia y su prestigio internacional.

Entrevista a Alfredo Torres

¿La generación bicentenario tiene un candidato o el voto Tik Tok se va a disgregar entre varios?

No, no hay un candidato marcado para la generación bicentenario. Hay varios candidatos que han logrado atraer algún respaldo ahí, pero ninguno de manera muy marcada.

El ‘moradito’ Guzmán está muy bajo en las encuestas, ¿podría arremeter en estos últimos días?

Es difícil porque está ya muy rezagado. No hay muchas posibilidades de recuperar tantos puntos para un candidato que ha estado varios meses de caída. Lo que sí puede lograr es una bancada en el Congreso. Creo que a eso apuesta. Tiene buenos candidatos parlamentarios y podría ser que logre pasar la valla.

BEINGOLEA

¿Coincides en que la gente ha escuchado muy tarde a Alberto Beingolea?

Ha escuchado tarde a varios, a Beingolea, al propio Guzmán. Me parece que el problema que tenemos los peruanos siempre es que decidimos a última hora y entonces nos enteramos a veces muy tarde de algunas opciones que pueden tener mejores planes de gobierno, estar mejor preparadas, porque no les prestamos atención hasta muy tarde.

A propósito, ¿Qué tan decisivos van a ser los jóvenes en esta elección?

No tanto. La edad promedio del elector actualmente es 40 años. Entonces los de 40 van a ser decisivos, pero ya no los de 25.

¿Cómo percibes el impacto de las redes sociales en esta campaña?

Muy importante. Ha sido una campaña donde las redes sociales han sido más importantes que la calle. La campaña anterior era de marchas, de mítines, visita a los mercados. Había redes sociales, pero esta elección ha sido exactamente al revés. Lo determinante han sido las redes sociales y, por supuesto, los medios de comunicación.

¿Va a ser alto el ausentismo y el voto blanco o viciado por la crisis?

Hasta el momento no hay indicios de que vaya a ser mucho mayor que en otras elecciones. Aparentemente la gente está con voluntad de ir a votar y así como salimos a comprar al mercado, a la bodega, la gente también parece que está con la disposición de ir a votar. Si no hubiese multa, quizás el ausentismo sí sería muy alto.

VIZCARRA

Pese a las graves acusaciones de corrupción contra Vizcarra, ¿mantiene un arrastre entre los votantes?

Podría ser que le alcance para ser elegido congresista en Lima, pero está muy lejos del apoyo que tuvo en algún momento.

Según los antecedentes, la gente vota: ¿por el candidato o por el partido político?

Por el candidato. Los partidos a veces, como vemos ahora, cambian de membrete. Son estructuras relativamente vacías. Lo importante es el candidato.

¿Los electores tendrán en cuenta la edad del candidato a la hora de elegir?

Por lo visto, no mucho porque hay candidatos de casi 80 años que tienen respaldo y hay candidatos de treinta y tantos que también tienen respaldo, entonces me parece que la edad no es un factor muy importante para la mayoría.

Ha salido una denuncia de militares que se reúnen en el local de Forsyth, ¿crees que hay garantía para un proceso electoral limpio?

Sí, hace mucho tiempo que los procesos electorales en el Perú son bastante limpios en términos internacionales. El cómputo en mesa es una garantía y también el trabajo que hacemos las encuestadoras y los veedores con el conteo rápido permiten validar que esa elección ha sido bien escrutada.

Alfredo, concluyo de esta entrevista que habría en segunda vuelta uno de centro derecha y otro de centro izquierda. De centro derecha podría ser Hernando de Soto, ¿de centro izquierda a quién ves con mayores posibilidades?

A Lescano. Sin duda tiene la primera opción, la otra posibilidad sería la propia Mendoza si es que logra correrse hacia el centro y compensar lo que pierde con Castillo por la izquierda. En la centro derecha efectivamente Hernando de Soto es una opción, la otra es Forsyth que está un poco más al centro, pero que todavía tiene una posibilidad. No se puede descartar a Keiko Fujimori.

Muchas gracias Alfredo y ojalá que quien sea nuestro próximo presidente sea honesto y piense primero en el país…

Muchas gracias a ti.