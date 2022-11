La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva, de Acción Popular, consideró que “no es oportuno” que el mandatario Pedro Castillo solicite viajar a Tailandia para participar de la cumbre de la APEC, debido a que debe estar en el Perú cuando llegue la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Me extraña el pedido para esa semana porque el presidente tiene que estar acá cuando venga la OEA, si ellos vienen, él no puede viajar”, expresó.

“Definitivamente no es oportuno el tiene que estar acá para recibir a la OEA”, aseveró a los medios desde la sede de Parlamento.

En cuanto a la visita de la OEA, Alva Prieto precisó que esta delegación no tiene carácter vinculante y que se limita a dar recomendaciones.

“Esta misión solo va a recabar información que se eleva a la Comisión Permanente, no será un mediador, no nos dará la interpretación o nos dirá qué debemos hacer no es vinculante, el objetivo es distraer y simplemente tratar de obstruir los procesos que ha presentado la fiscal de la Nación”, dijo.

Cabe indicar que la solicitud se da luego de que el pleno del Parlamento le negara autorización para salir del país a fin de cumplir actividades en Colombia y Europa.

El oficio, remitido a José Williams como presidente del Parlamento, señala que la 29 reunión de líderes económicos del Foro APEC se llevará a cabo en la ciudad de Bangkok, entre los días viernes 18 y sábado 19 de noviembre.