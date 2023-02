El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió no politizar la Alianza del Pacifico (integrada por México, Perú Colombia y Chile) un día después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconociera su negativa a entregar la presidencia de dicho foro al Perú.

“El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico señala que la presidencia pro tempore (PPT) se ejerce por periodos anuales y rotaciones por orden alfabético”, indica un extenso comunicado divulgado por la Cancillería peruana la tarde del sábado 18 de febrero.

El gobierno peruano, que debía asumir la PPT en enero último, indicó que ha solicitado formalmente la convocatoria del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, para abordar el traspaso de la presidencia “sin que éste haya sido convocado por México, entre otros obstáculos que ha planteado” dicho país.

AMLO apoya el golpe de Pedro Castillo

En el comunicado, la cancillería asegura que AMLO “se niega a cumplir con la obligación que vincula a su Estado de transferir la PPT al Perú, porque ha decidido apoyar el golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo ” en diciembre de 2022.

En el documento se añade que el presidente de México también cuestiona el proceso constitucional que condujo a la toma de posesión de la presidenta Dina Boluarte.

En ese sentido, Cancillería indica que López Obrador se aparta de los principios contenidos en el Acuerdo Marco referidos a la democracia y el estado de derecho y ha politizado a la Alianza del Pacífico, con el único fin de debilitarla.

“A pesar de que el Gobierno mexicano ha continuado ejerciendo la PPT de facto, los trabajos del mecanismo están paralizados, producto de la politización de la que está siendo objeto por primera vez en su historia”, señaló Torre Tagle.

Finalmente, el Perú rechazó la injerencia del presidente de México “en su proceso político interno, y su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos” y reafirma que “el traspaso de la PPT de la Alianza del Pacífico debe darse en cumplimiento de las obligaciones de Derecho Internacional contenidas en el Acuerdo Marco”.

AMLO dice que el golpe fue de Boluarte

En una conferencia de prensa desarrollada el viernes, el presidente de México admitió que no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú aduciendo que “no quiero legitimar un golpe de Estado técnico”. “Con nosotros no cuentan en eso”, señaló.

AMLO, quien calificó de “espurio” al gobierno de Dina Boluarte , dijo además que convocará al Grupo de Río para que determine qué ocurrirá con la PPT de la Alianza.

